Uno por uno, los hospitales nacionales que comenzaron a cobrarle a los pacientes extranjeros

El Gobierno comenzó a implementar el cobro de la atención médica a los extranjeros que no tienen residencia en el país en distintos hospitales públicos nacionales . La medida, dispuesta mediante una resolución del Ministerio de Salud, ya alcanza a cinco establecimientos y se extendió a hospitales SAMIC, que son administrados de manera conjunta por Nación, provincias y municipios .

El vocero Adrián Ravier confirmó este martes la ampliación de la medida y detalló cuáles son los establecimientos en los que los pacientes extranjeros no residentes deben abonar las prestaciones médicas.

En una primera etapa, el cobro comenzó a aplicarse en los hospitales Alejandro Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur .

A estos centros se incorporaron posteriormente establecimientos bajo el régimen SAMIC . En este grupo se encuentran el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Néstor Kirchner-El Cruce de Florencio Varela y el Hospital Néstor Kirchner de Laferrere , en el partido bonaerense de La Matanza.

Según explicó Ravier, la normativa establece que los extranjeros no residentes deben afrontar el costo de la atención recibida en estos establecimientos. El funcionario sostuvo que la decisión forma parte de una política que busca priorizar el acceso de los argentinos al sistema sanitario público.

Qué pasa con los extranjeros bajo casos de emergencias

Uno de los puntos centrales de la medida está relacionado con las situaciones de emergencia. El Gobierno aclaró que cuando existe un riesgo inminente para la vida o para las funciones vitales, la atención continúa siendo gratuita, independientemente de la nacionalidad o condición migratoria del paciente.

Una vez controlada la situación crítica, las prestaciones posteriores deberán ser abonadas por los extranjeros que no sean residentes, de acuerdo con lo señalado por el vocero.

Qué hospitales podrían sumarse

Ravier también mencionó otros dos establecimientos que todavía no fueron incorporados a la medida y expresó la expectativa oficial de que adopten el mismo criterio. Se trata del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y del Hospital Favaloro de Rafael Castillo.

De esta manera, la política de cobro para extranjeros no residentes comenzó en hospitales nacionales y ahora también alcanza a establecimientos SAMIC, mientras el Gobierno busca ampliar su aplicación a otros centros de salud públicos.