Qué hizo el Gobierno con los millones de pesos que le cobró a obras sociales y extranjeros

El gobernador Alfredo Cornejo presentó este miércoles ocho nuevas ambulancias de unidad de terapia intensiva (UTI) adquiridas con fondos del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal), programa que se creó para optimizar el cobro de parte del Estado a las obras sociales (cuyos pacientes se atienden en hospitales públicos) y también a los extranjeros .

Durante el acto, Cornejo puso en valor el rol del sistema público de salud al declarar que “los hospitales públicos de Mendoza atienden a muchas obras sociales que no cuentan con efectores propios para cubrir gran parte de las prestaciones”, a lo que añadió que la incorporación de estos vehículos “es un orgullo para la provincia y también para nuestro gobierno , porque estamos ampliando cada vez más la cobertura”.

En ese sentido, el mandatario explicó: “Estamos cobrando los servicios a las obras sociales y también a los extranjeros que se atienden o sufren accidentes en el sistema público. Todo lo que se recauda a través del Reforsal vuelve al sistema de salud. Con esos fondos, el año pasado compramos 12 ambulancias y ahora estamos incorporando ocho más”.

Cornejo destacó que “las 20 ambulancias adquiridas con fondos del Reforsal vienen a fortalecer las 22 unidades que ya tenía el Servicio de Emergencias Coordinado, y además están mejor equipadas, con tecnología de última generación, equipos de trauma y prestaciones que las ambulancias anteriores no tenían”.

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, destacó que “las ocho ambulancias fueron adquiridas íntegramente con fondos del Reforsal, con una inversión de más de $1.300 millones. El año pasado el Reforsal recaudó más de $17.000 millones, y con menos del 10% de esos recursos logramos realizar esta inversión estratégica para el sistema público”.

“Estamos dejando atrás un modelo ineficiente para entrar en un círculo virtuoso, donde se recuperan recursos de las obras sociales y de los extranjeros que utilizan el sistema público, y se reinvierten directamente en mejorar la atención de los mendocinos, como en este caso, con ambulancias que fortalecen el sistema de emergencias de toda la provincia”, planteó.

Inversiones en ambulancias para el servicio público

Las nuevas ambulancias de alta complejidad pasarán a integrar el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), y ampliarán y modernizarán la flota destinada al traslado y la atención de pacientes en situaciones críticas. Del total de unidades incorporadas, dos están especialmente adaptadas para el traslado y la atención de personas con obesidad mórbida, una prestación que hasta el momento no estaba disponible ni en el sistema público ni en el privado de la provincia.

La inversión total destinada a esta licitación es de $1.305.760.000 y fue financiada con fondos del Reforsal, el organismo encargado de la facturación y recaudación por los servicios que el Ministerio de Salud brinda a obras sociales, empresas de medicina prepaga y a pacientes extranjeros que utilizan el sistema público provincial.

Con esta incorporación, Mendoza contará con más de 40 vehículos sanitarios destinados al traslado y la atención de pacientes, consolidando una red de emergencias más robusta, equipada y preparada para dar respuesta a la demanda creciente del sistema de salud.

Durante 2025, el Reforsal tuvo una recaudación total de $17.000 millones. Se trata de recursos que el Gobierno provincial reinvierte de manera directa en equipamiento, insumos y mejoras para el sistema sanitario.

El Gobernador subrayó especialmente la incorporación de ambulancias para pacientes con obesidad mórbida. Así, aseguró que “una de estas unidades va a estar destinada al Hospital Schestakow, en el Sur provincial, y la otra al Hospital Central, para cubrir todo el Gran Mendoza”. Además, destacó que “no existían ambulancias de este tipo ni en el sector público ni en el privado, y hoy Mendoza da un paso importante en términos de equidad y calidad de atención”.

Asimismo, resaltó el impacto de esta inversión en los tiempos de respuesta del sistema al explicar que con esta incorporación “estamos reduciendo en promedio tres minutos los tiempos de asistencia. Todavía estamos lejos de los estándares internacionales, pero cada vez más cerca, y eso se traduce en una mejor capacidad de respuesta ante las emergencias”.

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, puso en valor la continuidad de la política sanitaria impulsada por el Gobierno provincial al señalar que “para esta misma fecha del año pasado contábamos con 22 ambulancias; durante 2024 compramos 12 y ahora sumamos estas ocho, todas equipadas con la máxima tecnología disponible en el mercado”.