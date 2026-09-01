Mi PAMI: cómo crear una cuenta y qué hacer si no podés registrarte

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) cuentan con una herramienta digital que permite realizar diferentes gestiones desde el celular o una computadora. Se trata de Mi PAMI, la plataforma oficial que concentra información vinculada con las prestaciones y servicios de la obra social.

A través de una cuenta personal, los usuarios pueden consultar la credencial digital, recetas electrónicas , órdenes médicas, cartilla médica y turnos, además de acceder a otros trámites y verificar los datos registrados.

Para quienes todavía no tienen una cuenta, el proceso de registro requiere completar algunos datos personales y validar un número de teléfono. En caso de que surjan inconvenientes, existen alternativas para recuperar el acceso o solucionar los errores más habituales.

El registro puede realizarse desde la aplicación oficial Mi PAMI o mediante el portal web de la plataforma.

Para comenzar, el usuario debe completar los datos solicitados por el sistema. Entre ellos se encuentran:

DNI.

Número de trámite del DNI.

Sexo, tal como figura en el documento.

CUIL.

Luego es necesario crear una contraseña segura e ingresar un número de teléfono celular.

Una vez cargados los datos, PAMI envía un código de cuatro dígitos por SMS para verificar que el número de teléfono pertenece al titular de la cuenta. Al completar esta validación, el registro queda finalizado.

Desde ese momento, el ingreso se realiza utilizando el CUIL y la contraseña elegida. La misma cuenta permite acceder tanto desde la aplicación como desde la versión web de Mi PAMI.

Qué hacer si no llega el código de validación

Uno de los inconvenientes que pueden aparecer durante el registro es no recibir el SMS necesario para completar la activación.

Ante esta situación, es importante revisar que el número de teléfono ingresado sea correcto y que el usuario tenga acceso al celular declarado. También se puede solicitar nuevamente el código de validación.

Si se está esperando un correo electrónico, PAMI recomienda revisar la carpeta de spam o correo no deseado, ya que el mensaje de validación podría haber sido derivado allí.

Qué trámites se pueden hacer desde Mi PAMI

Una vez que la cuenta está activa, los afiliados pueden acceder a distintas herramientas sin necesidad de trasladarse hasta una agencia.

Entre las principales funciones se encuentran:

Consultar la credencial digital.

Revisar recetas electrónicas.

Consultar órdenes médicas.

Acceder a la cartilla médica personalizada.

Gestionar turnos para atención en agencias.

Consultar información del médico de cabecera.

Realizar diferentes trámites online.

Revisar y consultar los datos personales registrados.

La información se encuentra sincronizada entre la aplicación y el portal web, por lo que el usuario puede utilizar cualquiera de las dos alternativas para acceder a sus datos y servicios.