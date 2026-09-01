PAMI: el paso a paso para verificar el estado de tus recetas antes de ir a la farmacia
PAMI ofrece una función clave para verificar la vigencia de las recetas electrónicas desde el celular. El paso a paso para consultarlas.
El PAMI mantiene plenamente operativo su sistema de receta electrónica para tratamientos ambulatorios, una herramienta digital diseñada para simplificar el retiro de medicamentos y evitar el uso de papel. Aunque estas órdenes se envían automáticamente desde el consultorio médico a las farmacias, muchos afiliados desconocen cómo verificar desde su casa si la receta está vigente o ya venció.
Cuánto duran y cómo consultar las recetas desde el celular
Las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de su emisión. En el caso de las recetas postdatadas (emitidas para los meses siguientes), el plazo de 30 días comienza a correr a partir de la fecha indicada como válida por el médico.
Para revisar el estado de las órdenes y evitar viajes innecesarios a la farmacia, los afiliados o sus familiares pueden consultarlas siguiendo estos pasos:
Descargar la App Mi PAMI en el teléfono celular desde la tienda de aplicaciones (Play Store o App Store).
Ingresar los datos de validación: número de DNI, sexo (según figura en el documento) y el número de trámite del último DNI emitido.
Presionar el botón "Recetas y órdenes médicas".
Acceder al apartado de recetas para visualizar el listado completo, las fechas de emisión y el vencimiento.
Datos obligatorios y qué hacer si la receta venció
Al revisar la orden digital, el usuario debe comprobar que figuren de forma clara el nombre y apellido del afiliado, número de beneficio, fecha de emisión y vencimiento, detalle del medicamento (presentación y cantidad), código de diagnóstico y los datos de matrícula del médico prescriptor.
En caso de que la receta haya superado los 30 días, la orden pierde validez automáticamente y la farmacia no podrá entregar la medicación. Ante este escenario, el afiliado debe solicitarle a su médico de cabecera que genere una nueva prescripción. Si se trata de una urgencia, es posible sacar un turno en la agencia de PAMI correspondiente para que un médico del Instituto efectúe la transcripción del tratamiento.