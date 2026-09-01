PAMI: el paso a paso para verificar el estado de tus recetas antes de ir a la farmacia

PAMI ofrece una función clave para verificar la vigencia de las recetas electrónicas desde el celular. El paso a paso para consultarlas.

Las recetas electrónicas de PAMI tienen una validez de 30 días corridos desde la fecha de emisión.

El PAMI mantiene plenamente operativo su sistema de receta electrónica para tratamientos ambulatorios, una herramienta digital diseñada para simplificar el retiro de medicamentos y evitar el uso de papel. Aunque estas órdenes se envían automáticamente desde el consultorio médico a las farmacias, muchos afiliados desconocen cómo verificar desde su casa si la receta está vigente o ya venció.

Cuánto duran y cómo consultar las recetas desde el celular Las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de su emisión. En el caso de las recetas postdatadas (emitidas para los meses siguientes), el plazo de 30 días comienza a correr a partir de la fecha indicada como válida por el médico.

Para revisar el estado de las órdenes y evitar viajes innecesarios a la farmacia, los afiliados o sus familiares pueden consultarlas siguiendo estos pasos:

Descargar la App Mi PAMI en el teléfono celular desde la tienda de aplicaciones (Play Store o App Store).

Ingresar los datos de validación: número de DNI, sexo (según figura en el documento) y el número de trámite del último DNI emitido.

Presionar el botón "Recetas y órdenes médicas".

Acceder al apartado de recetas para visualizar el listado completo, las fechas de emisión y el vencimiento. A través de la App Mi PAMI, los afiliados pueden revisar si sus recetas electrónicas están vigentes o vencidas antes de ir a la farmacia. Foto: Freepik Datos obligatorios y qué hacer si la receta venció Al revisar la orden digital, el usuario debe comprobar que figuren de forma clara el nombre y apellido del afiliado, número de beneficio, fecha de emisión y vencimiento, detalle del medicamento (presentación y cantidad), código de diagnóstico y los datos de matrícula del médico prescriptor.