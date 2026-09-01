Subastas de ARCA en septiembre: las fechas para remates de audio y bijouterie

ARCA oficializó nuevos remates online con el Banco Ciudad. Subastarán parlantes y valiosos lotes de joyería. Requisitos y precios base.

Nuevas subastas de ARCA: los remates se realizarán de manera virtual a lo largo del mes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó en su portal oficial el nuevo cronograma de subastas públicas disponibles para el mes de septiembre. Las oportunidades de este mes se centran en dispositivos tecnológicos almacenados en Posadas, Misiones, y un extenso catálogo de joyería y bijouterie resguardado en el depósito aduanero de Río Gallegos, Santa Cruz.

Toda la mercadería ofrecida se encuentra en situación de rezago, comiso o abandono, por lo que el Código Aduanero estipula su comercialización. Estos remates no son ejecutados directamente por ARCA, sino que se realizan de forma online a través de la plataforma del Banco Ciudad, por cuenta, orden y en nombre del organismo recaudador.

El catálogo oficial de venta ya está disponible en la web de la entidad bancaria, donde se pueden visualizar las fotos y realizar consultas. Para participar como oferente en el acto público virtual es un requisito excluyente realizar la inscripción previa y cumplir con las garantías estipuladas.

Las subastas de ARCA se realizan de forma virtual a través de la plataforma del Banco Ciudad. Foto: Prensa Banco Ciudad Subasta de parlantes y tecnología El primer remate del mes está programado para el 10 de septiembre y se extenderá desde las 11:01 hasta las 18:51hs. En esta oportunidad, se subastarán dispositivos electrónicos y parlantes de marcas reconocidas como JBL y Xiaomi.

Exhibición presencial: 31 de agosto y 1 de septiembre, de 9 a 12 hs.

Condiciones: los lotes tributan un 21% de IVA. No se realizan envíos. Subasta de joyería y bijouterie El segundo evento destacado tendrá lugar el 15 de septiembre a las 11:00. Se trata de mercadería almacenada en el depósito de la Aduana de Río Gallegos (Gobernador Lista y España). Los lotes comprenden: