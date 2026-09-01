Subastas de ARCA en septiembre: las fechas para remates de audio y bijouterie
ARCA oficializó nuevos remates online con el Banco Ciudad. Subastarán parlantes y valiosos lotes de joyería. Requisitos y precios base.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó en su portal oficial el nuevo cronograma de subastas públicas disponibles para el mes de septiembre. Las oportunidades de este mes se centran en dispositivos tecnológicos almacenados en Posadas, Misiones, y un extenso catálogo de joyería y bijouterie resguardado en el depósito aduanero de Río Gallegos, Santa Cruz.
Toda la mercadería ofrecida se encuentra en situación de rezago, comiso o abandono, por lo que el Código Aduanero estipula su comercialización. Estos remates no son ejecutados directamente por ARCA, sino que se realizan de forma online a través de la plataforma del Banco Ciudad, por cuenta, orden y en nombre del organismo recaudador.
El catálogo oficial de venta ya está disponible en la web de la entidad bancaria, donde se pueden visualizar las fotos y realizar consultas. Para participar como oferente en el acto público virtual es un requisito excluyente realizar la inscripción previa y cumplir con las garantías estipuladas.
Subasta de parlantes y tecnología
El primer remate del mes está programado para el 10 de septiembre y se extenderá desde las 11:01 hasta las 18:51hs. En esta oportunidad, se subastarán dispositivos electrónicos y parlantes de marcas reconocidas como JBL y Xiaomi.
Exhibición presencial: 31 de agosto y 1 de septiembre, de 9 a 12 hs.
Condiciones: los lotes tributan un 21% de IVA. No se realizan envíos.
Subasta de joyería y bijouterie
El segundo evento destacado tendrá lugar el 15 de septiembre a las 11:00. Se trata de mercadería almacenada en el depósito de la Aduana de Río Gallegos (Gobernador Lista y España). Los lotes comprenden:
Lote de 1.275 piezas de joyería: un cargamento con un peso global que supera los 7 kilogramos en alhajas de oro y plata (incluye anillos, pulseras esclavas, aros y dijes). Tiene un precio base de $15.131.810,00 y requiere un depósito en garantía de $3.026.362,00.
Lote de 141 piezas de bijouterie: un conjunto de accesorios de fantasía y origen sintético que abarca aros, dijes y anillos. Su precio base arranca en $1.636.089,00, con una garantía de $327.217,80.
Quienes deseen inspeccionar estos bienes podrán hacerlo en la exhibición presencial prevista para el 3 y 4 de septiembre, de 9 a 12 h. Al igual que en la subasta de tecnología, todos los lotes tributan el 21% de IVA y el retiro corre exclusivamente por cuenta del comprador.