ARCA puede embargar dinero de Mercado Pago: en qué casos ocurre

Tener dinero en Mercado Pago no lo coloca fuera del alcance de una ejecución por deudas tributarias. ARCA puede pedir que esos fondos queden embargados, pero no alcanza con que exista un saldo impago: la medida debe tramitar en una causa judicial y ser autorizada por el juzgado competente.

El mecanismo no constituye una novedad de septiembre ni está dirigido exclusivamente a una empresa. Desde 2021, las pautas oficiales para los juicios de ejecución fiscal incluyen expresamente los embargos sobre cuentas digitales. La previsión comprende a las billeteras administradas por proveedores de servicios de pago, como Mercado Pago, y termina con una idea todavía extendida: trasladar el dinero desde un banco hacia una cuenta con CVU no lo vuelve intocable. La regulación alcanza a los fondos por su pertenencia al deudor, más allá de la plataforma utilizada. Así surge de la Disposición 194/2021 .

El recorrido comienza cuando una obligación exigible permanece sin cancelar y el organismo inicia el cobro judicial mediante una boleta de deuda. ARCA debe presentar la demanda ante el tribunal correspondiente y puede solicitar allí una o varias medidas cautelares. El juzgado revisa su competencia y los aspectos formales del título; luego, si corresponde, autoriza la intimación y el embargo.

Recién entonces se diligencia la orden. No es una decisión automática tomada desde una pantalla administrativa ni un débito sin límites: la afectación queda vinculada al monto reclamado, los intereses y las costas del expediente. El contribuyente, además, dispone de cinco días para plantear las defensas admitidas por el artículo 92 de la Ley 11.683 , entre ellas el pago total documentado, la prescripción o la existencia de una espera formal. Las etapas publicadas por ARCA también confirman la necesaria intervención del juzgado.

Mercado Pago ocupa en ese esquema el lugar de tercero que administra la cuenta. Cuando recibe una orden válida, debe identificar al titular alcanzado, inmovilizar los fondos comprendidos y actuar según las instrucciones de la causa. La compañía no determina si la deuda existe, no fija el importe y tampoco decide por iniciativa propia cuándo termina la restricción. La misma lógica alcanza a otras cuentas digitales operadas dentro del sistema argentino: la billetera ejecuta la medida, pero no es quien la dispone.

Hay una precaución adicional cuando en la cuenta se acredita un sueldo. Las remuneraciones tienen límites de embargabilidad: hasta un salario mínimo vital y móvil son inembargables; por encima de ese piso, el Decreto 484/1987 establece topes del 10% o del 20%, según el nivel del ingreso. Sin embargo, si en una misma billetera se mezclan salarios, transferencias personales y cobros de otra naturaleza, puede ser necesario demostrar el origen del dinero dentro del expediente. La protección laboral no convierte automáticamente a toda la cuenta en inmune frente a cualquier deuda.

Cómo se levanta el embargo

Para obtener el levantamiento, el contribuyente debe regularizar la obligación fiscal y atender también los intereses, honorarios y costas correspondientes. ARCA contempla el pago total o la incorporación a un plan de facilidades previamente aceptado; después, la situación debe comunicarse al agente fiscal encargado del juicio. La normativa fija un plazo máximo de cinco días hábiles para diligenciar el levantamiento desde que la regularización queda notificada y acreditada. Si ya hubo dinero retenido, ese importe puede transferirse a cuenta de la deuda reclamada.

Por eso resulta conveniente revisar el Domicilio Fiscal Electrónico y el Sistema de Cuentas Tributarias, guardar los comprobantes y confirmar que cada pago esté correctamente imputado. El procedimiento oficial de ARCA aclara, además, que presentar un plan no basta si todavía no fue aprobado. En síntesis, Mercado Pago no funciona como refugio frente a una ejecución, pero ARCA tampoco puede vaciar una cuenta sin expediente, límites ni autorización judicial.