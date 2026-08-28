Monotributo: cuánto podés facturar antes de pasar a Responsable Inscripto

Los monotributistas tienen nuevos límites de facturación desde agosto y deben tenerlos en cuenta para saber si pueden mantenerse dentro del régimen simplificado. ARCA actualizó los parámetros para el segundo semestre de 2026 y fijó un nuevo tope máximo de ingresos brutos para permanecer en el monotributo .

El límite más alto corresponde a la categoría K, la última escala del monotributo. Desde el 1° de agosto de 2026, el tope de ingresos brutos para esta categoría es de $126.610.838,75 anuales.

Cuánto podés facturar como máximo en el monotributo sin pasar a Responsable Inscripto. Foto: Walter Moreno/MDZ

Ese monto representa el máximo de facturación que puede registrar un contribuyente dentro del Régimen Simplificado. Si los ingresos superan el límite correspondiente a la categoría K, ya no alcanza con recategorizarse dentro del monotributo y puede corresponder el pase al régimen general.

Para tener una referencia, el tope de la categoría K equivale a un promedio de aproximadamente $10,55 millones por mes. Sin embargo, ese cálculo es solamente orientativo: ARCA no evalúa si se superó un determinado monto mensual, sino los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses.

Categoría A: $12.009.410,45

Categoría B: $17.595.182,74

Categoría C: $24.670.494,31

Categoría D: $30.628.651,43

Categoría E: $36.028.231,33

Categoría F: $45.151.659,41

Categoría G: $53.995.798,87

Categoría H: $81.924.660,37

Categoría I: $91.699.761,90

Categoría J: $105.012.519,20

Categoría K: $126.610.838,75

Estos son los valores oficiales de ingresos brutos para las categorías vigentes desde agosto.

Cómo controla ARCA la facturación de los monotributistas

Para determinar la categoría que corresponde, ARCA toma los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses. Por eso, superar durante un mes el promedio que surge de dividir el límite anual por 12 no implica automáticamente tener que cambiar de categoría.

La recategorización se realiza dos veces al año, en febrero y agosto, y en cada oportunidad se analiza la actividad de los 12 meses anteriores. Además de la facturación, ARCA contempla otros parámetros según la actividad que realiza cada contribuyente.

Entre ellos se encuentran:

Superficie destinada a la actividad

Consumo anual de energía eléctrica

Monto de los alquileres devengados

Ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses

Si alguno de estos valores supera lo permitido para la categoría en la que está inscripto, puede corresponder una recategorización. En cambio, cuando los ingresos brutos superan el máximo previsto para todo el régimen, ya no es posible permanecer en una categoría superior del monotributo.

Qué pasa si se supera el límite del monotributo

La categoría K marca el techo del Régimen Simplificado. Por eso, un monotributista que supere los $126.610.838,75 de ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses excede el máximo de facturación permitido para permanecer en el régimen.

En ese caso, corresponde analizar la salida del monotributo y el ingreso al régimen general, con las obligaciones impositivas que correspondan como responsable inscripto.

Por eso, más que mirar cuánto se factura en un mes puntual, la clave para los monotributistas es llevar el control de los ingresos acumulados durante los últimos 12 meses y compararlos con el límite de la categoría correspondiente.