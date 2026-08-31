ARCA confirmó cambios en la factura electrónica: a quiénes afecta

ARCA amplió la factura electrónica y fijó nuevas fechas para monotributistas y otros contribuyentes que todavía usaban comprobantes impresos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó nuevos cambios en el régimen de factura electrónica. La medida amplía la obligación de emitir comprobantes digitales para más contribuyentes y establece un cronograma que comenzará a aplicarse desde noviembre de 2026.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución General 5893/2026, publicada en el Boletín Oficial. Además de extender la factura electrónica a nuevos grupos, el organismo habilitará automáticamente el servicio "Factura en Línea" para monotributistas que todavía no tengan un punto de venta electrónico.

Quiénes deberán emitir factura electrónica A partir del 1 de noviembre de 2026, los pequeños contribuyentes incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente deberán emitir comprobantes electrónicos como modalidad habitual. Hasta ahora, muchos utilizaban talonarios impresos.

Por su parte, las personas y entidades no alcanzadas por el IVA tendrán plazo hasta el 1 de marzo de 2027 para pasar a la facturación electrónica. Hasta esa fecha podrán seguir usando comprobantes impresos únicamente como alternativa excepcional y mientras mantengan una autorización vigente.

Los monotributistas sociales también deberán usar factura electrónica. Alf Ponce Mercado / MDZ Qué cambia para los monotributistas Uno de los cambios más prácticos es que ARCA habilitará de manera automática un punto de venta para quienes aún no lo tengan. Ese punto quedará asociado al servicio "Factura en Línea - Monotributo" y al domicilio fiscal registrado, por lo que no será necesario realizar una gestión previa para comenzar a emitir comprobantes digitales.