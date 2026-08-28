Monotributo de ARCA: cuáles son las obras sociales habilitadas para septiembre de 2026

Los contribuyentes inscriptos en el monotributo de ARCA cuentan con cobertura de salud a través de los aportes incluidos en la cuota mensual. Sin embargo, al momento de elegir una obra social, deben seleccionar una entidad que figure en el registro habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

De cara a septiembre de 2026, el padrón contempla distintas obras sociales y entidades autorizadas para recibir a pequeños contribuyentes . El listado puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda verificar su vigencia antes de iniciar cualquier trámite de afiliación.

Entre las entidades que figuran en el registro se encuentran:

El listado corresponde al registro mencionado para 2026 y puede actualizarse. Por ese motivo, antes de realizar la afiliación es conveniente consultar nuevamente el padrón oficial.

La elección de una obra social no debería basarse únicamente en su nombre. También es importante comprobar qué clínicas, centros médicos, profesionales y servicios están disponibles en la zona de residencia.

Los aportes correspondientes a la cobertura médica forman parte de la cuota del monotributo y se destinan a la entidad seleccionada. Además, el titular puede incorporar integrantes de su grupo familiar, de acuerdo con las condiciones y aportes adicionales establecidos.

El esquema actual comenzó a implementarse a partir de los cambios introducidos por el Decreto 955/2024 y alcanza tanto a quienes realizan su primera afiliación como a quienes buscan cambiar de cobertura.

Las entidades que forman parte del padrón deben respetar las reglas establecidas para la afiliación de monotributistas. Un rechazo basado en cuestiones como la edad, el sexo, un embarazo, una enfermedad preexistente o una discapacidad no constituye una razón válida para impedir el ingreso, según la información difundida.