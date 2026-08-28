Monotributo de ARCA: cuáles son las obras sociales habilitadas para septiembre de 2026
El monotributo de ARCA se actualiza día tras día y el listado de obras sociales dispuesto por el organismo nacional también. Los detalles.
Los contribuyentes inscriptos en el monotributo de ARCA cuentan con cobertura de salud a través de los aportes incluidos en la cuota mensual. Sin embargo, al momento de elegir una obra social, deben seleccionar una entidad que figure en el registro habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
De cara a septiembre de 2026, el padrón contempla distintas obras sociales y entidades autorizadas para recibir a pequeños contribuyentes. El listado puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda verificar su vigencia antes de iniciar cualquier trámite de afiliación.
Las obras sociales habilitadas por ARCA
Entre las entidades que figuran en el registro se encuentran:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA).
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA).
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA).
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC).
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA).
- Obra Social de la Prevención y la Salud.
- Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC).
- Obra Social de Músicos (OSDEM).
- Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA).
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA).
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN).
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC).
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM).
- Obra Social de Vareadores.
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR - OSVVRA).
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV).
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX).
- Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA).
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA).
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB).
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD).
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM).
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM).
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA).
- Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE).
- Obra Social de Dirección (OSDO).
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.
- Mutual Médica Concordia.
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES).
- MET Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral (AMCI).
- Administración Recursos para Salud S.A.
- Amsterdam Salud S.A.
- Privamed S.A.
El listado corresponde al registro mencionado para 2026 y puede actualizarse. Por ese motivo, antes de realizar la afiliación es conveniente consultar nuevamente el padrón oficial.
Qué hay que tener en cuenta antes de elegir
La elección de una obra social no debería basarse únicamente en su nombre. También es importante comprobar qué clínicas, centros médicos, profesionales y servicios están disponibles en la zona de residencia.
Los aportes correspondientes a la cobertura médica forman parte de la cuota del monotributo y se destinan a la entidad seleccionada. Además, el titular puede incorporar integrantes de su grupo familiar, de acuerdo con las condiciones y aportes adicionales establecidos.
El esquema actual comenzó a implementarse a partir de los cambios introducidos por el Decreto 955/2024 y alcanza tanto a quienes realizan su primera afiliación como a quienes buscan cambiar de cobertura.
Las entidades que forman parte del padrón deben respetar las reglas establecidas para la afiliación de monotributistas. Un rechazo basado en cuestiones como la edad, el sexo, un embarazo, una enfermedad preexistente o una discapacidad no constituye una razón válida para impedir el ingreso, según la información difundida.