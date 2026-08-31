ARCA digitalizó los trámites del régimen de importación de líneas usadas

ARCA lanzó una nueva medida que corresponde a la importación de líneas usadas. Qué implican estos trámites y el impacto de la medida.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) digitalizó los trámites correspondientes al régimen de importación de líneas de producción usadas. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5892/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Los detalles y los alcances.

La normativa incorporó a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) las autorizaciones y constancias de expediente en trámite necesarias para realizar estas operaciones.

Los documentos serán enviados electrónicamente por la autoridad de aplicación y quedarán disponibles para su validación en el Sistema Informático Malvina, utilizado por la Aduana.

Cuándo entra en vigencia la nueva medida de ARCA El nuevo procedimiento entrará en vigencia diez días hábiles después de la publicación de la resolución.

Las autorizaciones emitidas antes de la implementación del sistema mantendrán su validez y continuarán tramitándose de acuerdo con las condiciones establecidas al momento de su otorgamiento.