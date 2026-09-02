Zonda en Mendoza: a qué hora empieza a bajar hoy, según el SMN

El Zonda soplará durante buena parte de este miércoles y puede superar los 70 km/h. Por la noche comenzará el cambio de viento.

El Zonda comenzará temprano en la precordillera y pasado el mediodía sus ráfagas podrían alcanzar el Gran Mendoza.

El Zonda vuelve a ser protagonista este miércoles en Mendoza y se espera que sople durante varias horas en distintos puntos de la provincia. El fenómeno comenzará temprano en zonas de precordillera y, con el correr de las horas, avanzará hacia sectores del llano.

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional, el Zonda comenzará a manifestarse desde las 9:00 en sectores de precordillera. Con el correr de las horas, el viento también alcanzará zonas del sur provincial y del Valle de Uco.

En el Gran Mendoza, las ráfagas comenzarían a sentirse pasado el mediodía y ganarían presencia durante la tarde, acompañadas por un ambiente mucho más seco y un marcado aumento de la temperatura. El organismo mantiene una alerta amarilla por Zonda y anticipa velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Entre las zonas alcanzadas aparecen sectores del Gran Mendoza, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear, Malargüe y San Rafael.

El pronóstico indica un cambio de las condiciones meteorológicas hacia la noche. Entre las 19:00 y las 21:00, se prevé que el viento comience a rotar hacia el sector sur y sureste en la zona sur de la provincia.