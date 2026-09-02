Ariane de Holanda: el look de la hija de Máxima en su primer día universitario

La princesa Ariane de Holanda comenzó la carrera de Ingeniería Aeroespacial en una prestigiosa universidad europea. Mirá el look de su llegada.

Ariane, hija de Máxima Zorreguieta y princesa que ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono neerlandés, comenzó oficialmente una nueva etapa académica al iniciar sus estudios en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft.

La Casa de Orange-Nassau compartió las primeras imágenes de su llegada a la institución, donde la joven apareció con un look casual, mientras que desde las redes sociales oficiales de la corona celebraron el acontecimiento y aclararon que su período como estudiante será considerado un asunto privado.

Para su primer día de clases, la princesa lució una camisa blanca, un colorido pantalón rayado, zapatillas azules y una cartera marrón de cuero. Fue, por supuesto, un look que se alejaba de los protocolos más formales de la realeza para adaptarse a la vida cotidiana de una estudiante universitaria.

La hija menor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima decidió seguir los pasos de su hermana Alexia, que cursa la licenciatura en Ingeniería Civil en la University College de Londres, pero a diferencia de ella optó por quedarse cerca de casa, eligiendo la Universidad Técnica de Delft, una institución fundada en 1842 que está ubicada en la ciudad de Delft, en Holanda Meridional, y que es reconocida como una de las más prestigiosas de Europa en ingeniería, tecnología y ciencias exactas.