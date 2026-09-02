Vuelve Twitter: conocé la nueva app del pájaro azul

El pájaro azul de twitter volvió a desplegar sus alas en internet. El renacimiento de la plataforma llega de la mano de Twitter.now, una nueva red social impulsada por la startup Operation Bluebird, que recuperó el nombre, el logo y otros distintivos de la extinta red social.

El proyecto está liderado por Stephen Coates, exabogado de marcas de Twitter, quien explicó que la iniciativa no busca replicar el antiguo Twitter sino construir un servicio diferente, concebido como una "plaza pública" basada en la confianza, la transparencia y el poder de decisión de los propios usuarios.

El lanzamiento de Twitter.now se da en un contexto de fuerte tensión legal con X Corp., porque Operation Bluebird sostiene que cuando Musk transformó Twitter en X, la empresa abandonó el uso de las marcas "Twitter" y "Tweet", lo que según la legislación estadounidense podría constituir un abandono de marca y debilita los derechos sobre esos signos, mientras que X Corp. defiende que la propiedad sigue intacta y rechaza esa interpretación.

La discusión llegó a los tribunales, donde en una audiencia celebrada en 2026 un juez federal puso en duda algunos argumentos de X y sugirió que la empresa podría haber perdido ciertos derechos sobre el pájaro azul y el término "tweet".

La nueva plataforma se presenta como una red social operada por Operation Bluebird, Inc. que no tiene vínculo alguno con X Corp., y su propuesta central gira en torno a un sistema de confianza denominado VERA / Trust OS que funcionará como un mecanismo de reputación visible en las publicaciones, con un "Trust Dial" que permitirá a cada usuario ocultar contenido a partir de un puntaje determinado, reduciendo el alcance de la información de baja fiabilidad sin llegar a eliminar ni censurar publicaciones.

Además la plataforma contará con una "Constitución" y normas comunitarias que prohibirán contenido ilegal, explotación infantil, acoso, estafas y amenazas, mientras que el material explícito quedará fuera del feed público.

El modelo de acceso a Twitter.now es pago y está pensado para involucrar a los primeros usuarios en el desarrollo del proyecto, porque por 20 dólares se puede acceder al programa Early Access como "Founder", lo que garantiza ingreso anticipado, reserva del nombre de usuario y una insignia numerada; mientras que, quienes aporten 40 dólares o más, obtendrán el estatus de "Fighter", una categoría que incluye otra insignia y que está diseñada para financiar la batalla legal por la marca.

Twitter.now involucra a los primeros usuarios en el desarrollo del proyecto.

Elon Musk, aunque ausente de este nuevo proyecto, sigue siendo una pieza clave en la historia porque fue él quien compró Twitter por 44.000 millones de dólares en octubre de 2022 y luego lo rebautizó como X, un movimiento que según Operation Bluebird abrió la puerta al abandono de la marca.

Mientras el litigio avanza, la nueva plataforma ya está en marcha con la promesa de ser "un espacio seguro para el diálogo abierto, para comunidades, creadores y noticias en tiempo real", y su lema de proteger la libertad de expresión sin sacrificar la seguridad busca captar a aquellos usuarios que añoran el viejo Twitter pero desconfían del rumbo que tomó bajo la gestión de Musk.