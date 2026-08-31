Septiembre y octubre: Apple alista el lanzamiento del iPhone 18 y nuevos equipos para el trimestre

La industria tecnológica encara el período más activo del año comercial con la renovación de los principales catálogos del mercado. A través de la línea iPhone , la compañía Apple concentrará sus anuncios en las versiones avanzadas del iPhone 18 y su primer modelo plegable, reservando una amplia agenda de lanzamientos complementarios para las semanas siguientes.

El calendario corporativo contempla una transmisión central en septiembre, liderada formalmente por John Ternus en su asunción directiva, junto a una posible segunda cita en octubre. La estrategia comercial dividirá el arribo de terminales móviles, relojes inteligentes, accesorios de audio y computadoras portátiles para ordenar la demanda en tiendas oficiales.

La gama alta de telefonía móvil recibirá a los modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max durante la primera quincena de septiembre. Ambos dispositivos incorporarán el procesador A20 Pro fabricado en dos nanómetros, el nuevo módem C2, sensores con apertura variable para optimizar retratos y un acabado en tono cereza oscuro con incrementos cercanos a los 300 dólares.

En simultáneo, la firma estadounidense mostrará su primer iPhone flexible, identificado bajo los nombres de Fold o Ultra. Este equipo integrará una pantalla interna desplegable de 7,8 pulgadas, un panel exterior de 5,3 pulgadas, 12 GB de memoria RAM y un valor de venta proyectado por encima de los 2.000 dólares.

La división de accesorios sumará los nuevos relojes Watch Series 12 con sensores de salud renovados en su malla y el eventual regreso de opciones construidas en cerámica. Por su parte, los auriculares AirPods 5 llegarán en dos versiones, incluyendo una variante con cancelación activa de ruido ambiente.

La integración del sistema operativo iOS 27 es la novedades del año. Shutterstock

Estos equipos funcionarán en sintonía con el despliegue general de los sistemas operativos iOS 27 y macOS 27 Golden Gate. La sincronización entre hardware y software permitirá gestionar herramientas avanzadas de asistencia sobre los dispositivos de uso personal cotidiano.

Pantalla OLED en el iPad mini 8 y el hogar inteligente

Para el mes de octubre, los planes corporativos contemplan la llegada de la octava generación del iPad mini con una pantalla OLED híbrida de 8,4 pulgadas. Aunque el panel mantendrá una tasa fija de 60 hercios, el componente entregará mayor intensidad lumínica y fidelidad de color frente a las generaciones previas.

Apple apuesta por su próximo iPad Mini en los lanzamientos del año. Shutterstock

El segmento del hogar sumará un centro de control con pantalla táctil de siete pulgadas montada sobre una base semiesférica y cámara integrada para videollamadas. Asimismo, la empresa actualizará los parlantes HomePod mini y el centro multimedia de televisión para integrar funciones de asistencia por voz.

El calendario de lanzamientos de computadoras para octubre

El cierre del cronograma anual incluirá la renovación de la computadora portátil MacBook Pro de 14 pulgadas con el circuito integrado M6. La unidad conservará su pantalla miniLED con refresco dinámico y mantendrá la disposición de puertos habituales para usuarios del ámbito técnico y creativo.

Con esta serie de presentaciones, Apple estructura un cierre de ciclo dinámico con el iPhone 18 como pieza central. La programación de lanzamientos abarcará todo el ecosistema de la marca para competir en el mercado tecnológico internacional.