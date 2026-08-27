Apple confirma su esperado Apple event para el 9 de septiembre

La empresa Apple anunció la fecha oficial de su evento con la presentación del nuevo iPhone y posibles modelos plegables.

El nuevo Apple event transmitirá en vivo los anuncios de hardware para todo el mundo.

La industria tecnológica confirmó una de las fechas centrales del calendario anual de novedades corporativas. A través del próximo Apple event, la empresa Apple presentará de manera oficial su nueva línea de celulares iPhone, en una transmisión que iniciará a las 14 horas de Argentina bajo el lema institucional "Surprise and shine".

La conferencia del Apple event reunirá a la prensa internacional en California. Apple La transmisión se emitirá desde el sitio web oficial de la compañía y su canal de YouTube. La jornada marcará un hito corporativo al constituir la primera presentación encabezada por John Ternus, quien asumirá formalmente como director ejecutivo de la firma a partir del 1 de septiembre.

Expectativas por el iPhone Ultra y el formato plegable El foco principal del anuncio se concentra en el desarrollo del primer teléfono flexible de la firma estadounidense. Diversos análisis del código fuente del sistema operativo iOS 27 revelaron adaptaciones de interfaz diseñadas para pantallas extensas que se pliegan sobre su eje central.

Bajo la denominación estimada de iPhone Ultra, el dispositivo ofrecerá una superficie de trabajo similar a la de un iPad mini en formato de bolsillo. Esta variante buscará competir de manera directa en el segmento de terminales de alta gama.

El calendario comercial de lanzamientos La compañía concentrará la primera tanda de lanzamientos en el modelo Ultra y las variantes Pro del iPhone 18 durante septiembre. Por el contrario, las versiones estándar como el modelo base, el 18e y la segunda edición del Air postergarán su salida comercial hacia el primer semestre de 2027.