Apple en oferta: este iPhone 15 se consigue por menos de $700.000 en Mercado Libre

El precio del iPhone 15 volvió a llamar la atención en Mercado Libre . El modelo de 128 GB se ofrece a un precio que sorprende y lo coloca como una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan ingresar al ecosistema de Apple sin pagar el valor habitual de un teléfono nuevo.

Sin embargo, hay un punto fundamental que conviene revisar antes de realizar la compra. El equipo publicado no es nuevo, sino reacondicionado. Según la descripción de Mercado Libre , se encuentra en excelentes condiciones, aunque puede presentar algunas señales de uso.

La plataforma establece para esta categoría que la batería conserva más del 80% de su capacidad, mientras que la pantalla no debería presentar detalles ni imperfecciones. También pueden existir marcas de uso sutiles en el dispositivo. Por eso, la diferencia de precio no responde simplemente a una oferta tradicional. Se trata de un equipo que ya tuvo un uso previo y fue reacondicionado para volver al mercado.

A pesar de no ser el modelo más reciente de Apple , el iPhone 15 conserva características que lo mantienen competitivo dentro de la gama alta . Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas ofrece una resolución de 2556 x 1179 píxeles, con una densidad de 460 píxeles por pulgada.

Este iPhone 15 conserva una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y Dynamic Island pese a no ser nuevo.

Uno de sus principales cambios respecto de generaciones anteriores es la incorporación de Dynamic Island, que reemplazó el notch tradicional y permite mostrar diferentes alertas e información del sistema alrededor de la cámara frontal.

El panel también alcanza un brillo máximo de hasta 2.000 nits en exteriores, una característica especialmente útil para visualizar contenido bajo luz solar intensa. En cuanto al diseño, el teléfono utiliza una parte trasera de vidrio con infusión de color y bordes de aluminio. Además, incorpora USB-C, otro de los cambios más importantes frente a los modelos anteriores que utilizaban Lightning.

El iPhone 15 reacondicionado garantiza más del 80% de batería y una pantalla sin detalles ni imperfecciones. Apple

Chip A16 Bionic y cámaras de 48 megapíxeles

En el apartado de rendimiento, el iPhone 15 utiliza el chip A16 Bionic, acompañado por 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Como ocurre con otros teléfonos de Apple, el espacio no puede ampliarse mediante tarjetas microSD.

El apartado fotográfico es uno de sus puntos fuertes. La cámara principal cuenta con un sensor de 48 megapíxeles y permite realizar un zoom de alta calidad de 2x. A esta se suma una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles.

Para selfies y videollamadas, el equipo incorpora una cámara frontal TrueDepth de 12 megapíxeles, que también permite utilizar Face ID para el reconocimiento facial y desbloqueo del dispositivo. En conectividad, ofrece 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3. El puerto USB-C utiliza el estándar USB 2.0, mientras que la batería es compatible con carga inalámbrica mediante MagSafe y Qi.

Por menos de $700.000, este iPhone 15 aparece como una alternativa para ingresar al ecosistema Apple. Shutterstock

¿Conviene comprar este iPhone 15?

Por $689.489, el iPhone 15 de 128 GB puede resultar una opción interesante para quienes buscan un teléfono de gama alta a un precio más accesible. El A16 Bionic, la pantalla OLED, Dynamic Island, la cámara principal de 48 MP y la conectividad 5G siguen siendo características competitivas.

La clave está en entender qué se está comprando. No es un iPhone 15 nuevo, sino un dispositivo reacondicionado que, según Mercado Libre, presenta excelentes condiciones, aunque puede tener marcas leves de uso y una batería con más del 80% de capacidad. Por eso, antes de pagar, conviene revisar las condiciones específicas de la publicación, la garantía disponible y el estado informado del equipo.