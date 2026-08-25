Mercado Libre tiene un descuento por el Motorola Edge 60 Fusion y se vende por un precio bajísimo

Mercado Libre vuelve a tener una de esas ofertas que llaman la atención entre quienes están buscando renovar su celular. En esta oportunidad, el Motorola Edge 60 Fusion aparece con un importante descuento que lo coloca por debajo de los $600.000, una cifra especialmente atractiva para un equipo que combina diseño premium, una pantalla de alta calidad y prestaciones pensadas para un uso exigente.

El smartphone de Motorola se ubica dentro de una gama que busca ofrecer una experiencia cercana a la de los modelos más costosos , pero con un precio más accesible. Su pantalla pOLED de 6,7 pulgadas, cámara principal de 50 MP y batería de larga duración son algunos de sus principales argumentos.

Uno de los grandes atractivos del Motorola Edge 60 Fusion es su pantalla pOLED de 6,7 pulgadas, que ofrece resolución Full HD+ y una tasa de refresco de hasta 144 Hz.

Motorola incorpora carga rápida TurboPower y una batería pensada para ofrecer autonomía durante largas jornadas de uso.

Esta combinación permite disfrutar de imágenes con colores intensos y buen nivel de contraste, mientras que los 144 Hz aportan una mayor sensación de fluidez al navegar por los menús, desplazarse por redes sociales o jugar títulos compatibles.

El diseño también juega un papel importante. Motorola apuesta por un cuerpo delgado, bordes curvos y materiales que buscan transmitir una sensación premium. Dependiendo de la versión, el teléfono puede incorporar acabados como cuero vegano o cristal.

Motorola apuesta por un diseño premium y prestaciones avanzadas para competir en una gama cada vez más exigente. Motorola

Potencia para las tareas cotidianas

En el apartado de rendimiento, el Motorola Edge 60 Fusion incorpora un procesador de alto rendimiento, cuya configuración puede variar según la región, acompañado por una generosa cantidad de memoria RAM.

El conjunto está preparado para ejecutar aplicaciones cotidianas, reproducir contenido multimedia y afrontar tareas más exigentes sin que la experiencia se vuelva lenta. También puede resultar una alternativa interesante para quienes utilizan el teléfono para jugar y necesitan una pantalla con una elevada tasa de refresco.

A esto se suma una experiencia de software cercana a Android puro, una de las características habituales de Motorola. La interfaz mantiene un aspecto sencillo y evita cargar el sistema con una cantidad excesiva de aplicaciones o modificaciones.

Motorola sorprende con una oferta en Mercado Libre que permite conseguir este smartphone por menos de $600.000. Motorola

Cámara de 50 MP y batería de larga duración

El apartado fotográfico está encabezado por una cámara principal de 50 MP, capaz de capturar imágenes con un buen nivel de detalle. La configuración está acompañada por una cámara frontal de alta resolución para selfies y videollamadas.

Más allá de los megapíxeles, el equipo busca ofrecer una experiencia versátil para quienes utilizan el celular como su principal cámara y necesitan buenos resultados en distintas situaciones.

La batería también es uno de sus puntos fuertes. El Edge 60 Fusion incorpora una batería de larga duración y es compatible con la tecnología de carga rápida TurboPower, que permite recuperar energía en poco tiempo.

Uno de los compradores destacó precisamente este aspecto después de aproximadamente un mes de uso. Según su experiencia, la autonomía resultó especialmente buena y la carga rápida también cumplió con sus expectativas.

El precio del Motorola Edge 60 Fusion en Mercado Libre

La oferta es uno de los principales motivos por los que este modelo puede resultar atractivo. El Motorola Edge 60 Fusion tenía un precio anterior de $887.384, pero actualmente se ofrece en Mercado Libre por $593.071, lo que representa un 33% de descuento.

También existe la posibilidad de financiar la compra en 6 cuotas de $133.431, según las condiciones informadas para la promoción.