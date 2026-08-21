Motorola tira la casa por la ventana: tres celulares con hasta 55% de descuento en Mercado Libre

Motorola vuelve a poner el foco en el mercado de celulares con una serie de descuentos que llegan hasta el 55% en Mercado Libre . La promoción alcanza a tres modelos de distintas gamas, desde una alternativa económica hasta un equipo premium, con descuentos que permiten acceder a mejores prestaciones por menos dinero .

Dentro de las opciones promocionadas aparece el Moto G06 , pensado para quienes buscan un teléfono accesible para las tareas cotidianas. El equipo incorpora un procesador MediaTek Helio G81 de ocho núcleos, acompañado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno .

Uno de sus principales atractivos está en la autonomía. Su batería de 5.200 mAh busca ofrecer una jornada completa de uso sin necesidad de recurrir constantemente al cargador. A esto se suma conectividad 4G/LTE y Bluetooth.

La pantalla de 6,9 pulgadas con resolución HD apunta especialmente al consumo de videos, redes sociales y navegación. En fotografía, el dispositivo incorpora una cámara trasera de 50,8 MP y una frontal de 8 MP para selfies y videollamadas.

En Mercado Libre , el Moto G06 figura con un precio anterior de $646.159, mientras que actualmente se ofrece a $323.079 , lo que representa un 50% de descuento . También aparece una alternativa de financiación de seis cuotas de $72.687.

Motorola rebaja el Moto G47 5G, un celular con cámara avanzada, pantalla fluida y gran autonomía. Morotola

Moto G47 5G: más potencia y conectividad

Un escalón por encima se encuentra el Moto G47 5G, una opción orientada a usuarios que necesitan mayor rendimiento y conectividad de nueva generación.

El smartphone ofrece 128 GB de almacenamiento y hasta 12 GB de RAM, combinando 4 GB físicos con otros 8 GB mediante la función de expansión virtual. Su pantalla FHD+ de 6,7 pulgadas y 120 Hz promete una experiencia más fluida al desplazarse por aplicaciones, navegar y consumir contenido.

El apartado fotográfico también da un salto. La cámara principal es de 50 MP, equipada con sensor Sony LYTIA 600, mientras que la cámara frontal alcanza los 32 MP.

La batería vuelve a ser de 5.200 mAh y el teléfono incorpora 5G, Wi-Fi, Bluetooth y NFC. También suma lector de huellas y reconocimiento facial para reforzar la seguridad.

El precio promocional es uno de sus principales argumentos: pasó de $999.999 a $444.999, con un descuento informado del 55%. La publicación ofrece además seis cuotas de $100.117.

Motorola también reduce el precio del Edge 60 Fusion, equipado con cámara OIS, 5G e inteligencia artificial. Motorola

Edge 60 Fusion: el modelo premium de la promoción

Para quienes buscan características más avanzadas, Motorola también rebajó el Edge 60 Fusion 5G, un equipo perteneciente a la gama media premium.

Su pantalla pOLED Quad-Curved de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 120 Hz se combina con un brillo máximo informado de hasta 4.500 nits. El objetivo es ofrecer una experiencia de visualización de alta calidad incluso en exteriores.

En su interior incorpora un MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de RAM LPDDR4x y 256 GB de almacenamiento, con posibilidad de ampliar virtualmente la memoria RAM hasta 12 GB.

La fotografía está encabezada por una cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C y estabilización óptica de imagen (OIS). También incluye una cámara ultra gran angular y macro de 13 MP y una cámara frontal de 32 MP.

El Edge 60 Fusion también se diferencia por su resistencia. Cuenta con certificaciones IP68 e IP69, protección frente al agua y polvo y una certificación militar MIL-STD-810H, asociada a pruebas de resistencia ante condiciones como temperaturas extremas, humedad, vibraciones y caídas.

La pantalla incorpora Gorilla Glass 7i, mientras que la certificación Pantone busca mejorar la fidelidad de los colores tanto en el dispositivo como en la pantalla.

En autonomía, Motorola incorporó una batería de 5.200 mAh con carga rápida de 68 W. Además, el equipo suma herramientas de inteligencia artificial mediante Moto AI, con funciones como “Prestar atención” y “Recordar esto”, capaces de ayudar a resumir, transcribir y organizar información.

El Edge 60 Fusion aparece con un precio anterior de $1.184.968 y actualmente se ofrece a $592.484, es decir, un 50% de descuento. También permite acceder a seis cuotas de $133.299.