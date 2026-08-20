Samsung baja el precio de uno de sus mejores Galaxy A y lo deja a precio imbatible en Mercado Libre

Samsung tiene en su catálogo una alternativa pensada para quienes buscan un celular equilibrado sin ingresar en la gama alta. Se trata del Galaxy A17 , un smartphone que reúne varias características que habitualmente aparecen en modelos más costosos y que actualmente se puede conseguir con una importante rebaja en Mercado Libre .

El equipo cuenta con 128 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM y otros 4 GB mediante RAM Plus, además de un procesador MediaTek Helio G99 de ocho núcleos fabricado en 6 nanómetros. A esto suma Android 15 y una política de actualizaciones que promete hasta seis nuevas versiones del sistema operativo y hasta seis años de actualizaciones de seguridad.

La propuesta se completa con una batería de 5.000 mAh, conectividad NFC, Samsung Wallet, doble SIM y protección IP54 contra el polvo y el agua. Es decir, no se trata únicamente de un teléfono para tareas básicas, sino de un dispositivo que busca mantenerse vigente durante varios años.

Uno de los principales atractivos del Galaxy A17 aparece en su pantalla. Samsung incorporó un panel Super AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas, una tecnología que ofrece colores más intensos, negros profundos y un buen nivel de contraste.

Samsung incorporó al Galaxy A17 una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ y protección Gorilla Glass Victus.

Por sus dimensiones, el equipo resulta especialmente atractivo para quienes utilizan el celular para consumir contenido multimedia, navegar por redes sociales o jugar. La pantalla también incorpora protección Gorilla Glass Victus, que aporta mayor resistencia frente a rayones y determinadas caídas.

El diseño mantiene una estética moderna y delgada. Con apenas 7,5 milímetros de grosor y 190 gramos de peso, el Galaxy A17 busca ofrecer una experiencia cómoda durante el uso cotidiano, sin convertirse en un celular excesivamente voluminoso.

Samsung apuesta por una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica para mejorar fotografías y videos cotidianos. Samsung

Cámara de 50 MP e inteligencia artificial

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes. El Galaxy A17 incorpora una cámara trasera triple de hasta 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), una característica que permite reducir el movimiento involuntario y obtener fotografías y videos más estables.

La cámara frontal, por su parte, es de 13 MP, pensada para selfies y videollamadas. El conjunto apunta a usuarios que quieren registrar momentos cotidianos sin necesidad de recurrir a un equipo de gama superior.

La inteligencia artificial también ocupa un lugar destacado. El dispositivo integra Gemini y Circle to Search, las herramientas de Google que permiten interactuar con el contenido que aparece en pantalla.

Con Gemini, el usuario puede acceder al asistente mediante un toque en el botón lateral y realizar consultas utilizando lenguaje natural. Además, la integración entre aplicaciones permite trabajar con herramientas de Google, aplicaciones propias de Galaxy y servicios de terceros.

Circle to Search permite seleccionar elementos directamente sobre la pantalla para obtener información. Es posible rodear una imagen u objeto para buscarlo, mientras que determinadas funciones permiten identificar canciones y acceder a información relacionada.

Samsung suma funciones de inteligencia artificial como Gemini y Circle to Search para ampliar las posibilidades del Galaxy A17. Samsung

Una oferta que lo deja por debajo de los $400.000

A todas estas características se suma uno de los principales argumentos de compra: su precio promocional. El Galaxy A17 de 128 GB figura actualmente con un valor de $336.172 en Mercado Libre, frente a un precio anterior informado de $372.525.

La publicación también muestra una financiación de 6 cuotas de $75.633, aunque las condiciones finales pueden variar según el medio de pago y la disponibilidad de la promoción.

Con este precio, el Samsung Galaxy A17 se presenta como una alternativa interesante dentro de la gama media-baja, especialmente para quienes priorizan una buena pantalla, autonomía, cámara estabilizada y soporte de software prolongado.

Además, incorpora Samsung Knox Vault para proteger información sensible como contraseñas y PIN, mientras que Smart Switch facilita la transferencia de fotografías, contactos, calendarios y otros datos desde un teléfono anterior.