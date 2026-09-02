Diez etiquetas imperdibles de Cabernet Sauvignon para celebrar su historia y diversidad
Del Valle de Uco a los Valles Calchaquíes, la Patagonia y San Juan: una cuidada selección de etiquetas argentinas para homenajear al Cabernet Sauvignon.
En el marco de la celebración del Día Internacional del Cabernet Sauvignon que será el próximo 3 de septiembre (se conmemora el jueves previo al Labor Day en Estados Unidos), la vitivinicultura argentina vuelve a poner en primer plano al considerado “rey de las tintas”.
Si bien el Malbec ha sido la gran llave que abrió las puertas del mundo al vino nacional en las últimas tres décadas, variedades históricas como el Cabernet Sauvignon demuestran que la Argentina posee un terroir versátil, profundo y capaz de alcanzar la cima mundial.
Nacido en Burdeos en el siglo XVII como un cruce natural entre el Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc, este varietal encontró en suelo argentino una diversidad climática excepcional. A continuación, una selección de Diez recomendaciones para brindar en su día:
1. Finca Las Moras Paz Cabernet Sauvignon Cabernet Franc
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Precio sugerido: $15.864
El vino: Un blend compuesto por 50% Cabernet Sauvignon y 50% Cabernet Franc del Valle de Pedernal (1.350 m.s.n.m.) y Valle de Zonda (950 m.s.n.m.), San Juan. Con 12 meses de crianza en barrica nueva de roble francés, ofrece notas de pimiento rojo, frutos negros y sutil chocolate.
2. Fond de Cave Gran Cabernet Sauvignon
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Precio sugerido: $20.400
El vino: Un fiel heredero de la tradición histórica de Bodega Trapiche —creada a principios del siglo XX para recibir a los visitantes europeos—, que evoca la elegancia clásica de los viñedos de primera zona, combinando estructura, complejidad y una refinada guarda en madera.
3. El Esteco Blend de Extremos Cabernet Sauvignon
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Precio sugerido: $20.507
El vino: Combina uvas de Cafayate (1.700 m.s.n.m.) y Chañar Punco (2.000 m.s.n.m.). Destaca por sus notas de especias, paprika y morrones rojos, con buen cuerpo, sedosidad inicial y taninos finos.
4. Trapiche Perfiles Cabernet Sauvignon
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Precio sugerido: $25.000
El vino: Una máxima expresión de la precisión enológica que busca interpretar el carácter puro del suelo mendocino, resaltando la frescura, los taninos incisivos y la tipicidad vibrante del Cabernet contemporáneo.
5. Alegoría Gran Reserva Cabernet Sauvignon (Navarro Correas)
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Precio sugerido: $27.783
El vino: Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo, con una crianza de 15 meses en roble francés. Su perfil reúne ciruela, grosella, pimiento rojo asado y pimienta negra, con taninos firmes y redondos.
6. Marantiqua Cabernet Sauvignon
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Precio sugerido: $28.948
El vino: Nacido en Finca Peñaflor (San Patricio del Chañar, Neuquén), refleja la amplitud térmica patagónica con un color rojo granate, fruta negra vibrante y una boca sabrosa.
7. Gran Mascota Cabernet Sauvignon
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Precio sugerido: $32.171
El vino: Un exponente de San Carlos (Valle de Uco) sobre suelos arcillosos y canto rodado. Cuenta con crianza en roble, intenso color violeta, notas de frutos rojos y pimienta negra, mostrando gran amplitud y largo final.
8. Susana Balbo Signature Cabernet Sauvignon (Cosecha 2023)
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Precio sugerido: $37.338
El vino: Elaborado 100% con uvas de Gualtallary (Valle de Uco) a 1.300 m.s.n.m. bajo la dirección de José Lovaglio Balbo. Tras una maceración extendida y 13 meses en roble francés, despliega vibrantes aromas de fruta negra, tabaco, notas florales y una sutil mineralidad que aporta frescura.
9. Cabernet Sauvignon de Magia de Uco
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El vino: Desde Los Chacayes (Valle de Uco), esta bodega con historia familiar europea y certificaciones de viticultura regenerativa presenta un Cabernet intenso de tonos ocres. Destaca por su perfil frutal marcado, notas de pirazina, pimienta y 12 meses de paso por madera que logran taninos equilibrados y suaves.
10. Trapiche Terroir Series Finca Laborde Cabernet Sauvignon
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Precio sugerido: $82.052 (Galardonado con Medalla de Platino y 97 puntos en los Decanter World Wine Awards).
El vino: Proviene de un viñedo histórico implantado en 1960 en La Consulta (San Carlos, Valle de Uco). Con 18 meses en roble francés de primer uso y estiba en botella, despliega frutos rojos maduros, cerezas, taninos ricos y aterciopelados con un profundo carácter mineral.