Diez etiquetas imperdibles de Cabernet Sauvignon para celebrar su historia y diversidad

Del Valle de Uco a los Valles Calchaquíes, la Patagonia y San Juan: una cuidada selección de etiquetas argentinas para homenajear al Cabernet Sauvignon.

Descubrí más sobre los grandes exponentes del Cabernet Sauvignon Argentino.

En el marco de la celebración del Día Internacional del Cabernet Sauvignon que será el próximo 3 de septiembre (se conmemora el jueves previo al Labor Day en Estados Unidos), la vitivinicultura argentina vuelve a poner en primer plano al considerado “rey de las tintas”.

Si bien el Malbec ha sido la gran llave que abrió las puertas del mundo al vino nacional en las últimas tres décadas, variedades históricas como el Cabernet Sauvignon demuestran que la Argentina posee un terroir versátil, profundo y capaz de alcanzar la cima mundial.

Nacido en Burdeos en el siglo XVII como un cruce natural entre el Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc, este varietal encontró en suelo argentino una diversidad climática excepcional. A continuación, una selección de Diez recomendaciones para brindar en su día: