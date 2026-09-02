Galletas con chips de chocolate: la receta más fácil y rápida
Preparar galletas con chips de chocolate es más fácil de lo que pensás con esta receta paso a paso. ¡Probala!
Si querés unas galletas grandes y con trozos de chocolate, esta receta es facilísima y te va a encantar. No necesita batidora y los ingredientes son los que seguro tenés en la alacena. Además, quedan tan buenas que desaparecen en el mismo día. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (10-12 galletas grandes)
- 1½ tazas (190 g) de harina 0000
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- ¼ cucharadita de bicarbonato de sodio
- ¼ cucharadita de sal
- ½ taza (113 g) de manteca
- ½ taza (100 g) de azúcar
- 1 huevo grande
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 taza (150 g) de chips de chocolate
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.
- En un bowl, mezclá la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Reservá.
- En otro bowl grande, batí la manteca con el azúcar común y el azúcar hasta que esté cremosa y pálida.
- Agregá el huevo y la vainilla. Batí hasta que esté bien integrado.
- Incorporá los secos en dos partes, mezclando con una espátula o cuchara de madera hasta que se forme una masa suave y homogénea. No mezcles de más (solo hasta que no se vea harina seca), porque la galleta se endurece.
- Agregá los chips de chocolate y mezclá apenas para distribuirlos.
- Tomá porciones de masa del tamaño de una pelota de golf (unos 2-3 cm de diámetro), formá bolitas y colocalas en la placa separadas por unos 8 cm. No las aplastes; la masa se va a estirar sola al hornearse.
- Llevá al horno por 10-12 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro aún se vea ligeramente blando (parece poco cocido, pero es el punto justo para que queden suaves).
- Dejá enfriar las galletas sobre la placa por 5 minutos, se terminan de cocer con el calor residual y se endurecen un poco. Pasalas a una rejilla para que se enfríen completamente. ¡Y listo!