Trufas de chocolate: una receta express para calmar el antojo de algo dulce
Esta receta de trufas de chocolate caseras se prepara en minutos y es perfecta para calmar las ganas de algo rico y dulce.
Esta receta no es un postre para una ocasión especial, pero es una solución para un antojo de último momento. Con las galletas dulces que tengas, las triturás, las mezclás con dulce de leche, les das forma de pelotitas y las bañás en chocolate derretido. Luego, el freezer hace el resto. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (15-18 trufas)
- 200 g de galletitas dulces
- 200 g (aprox. ½ pote) de dulce de leche
- 100 g de chocolate para cobertura
- 1 cucharada de aceite neutro o manteca (para darle brillo al chocolate)
- (Opcional) Coco rallado, granas de colores, frutos secos picados o cacao en polvo para decorar
Paso a paso de la receta
- Poné las galletas en una bolsa de plástico, cerrala bien y aplastalas con el palo de amasar o un rodillo, hasta que queden hechas polvo. No tiene que quedar harina fina, está bien que haya algunos pedacitos más grandes para darle textura.
- Volcá las galletas trituradas en un bowl y agregá el dulce de leche. Mezclá con una cuchara o directamente con las manos (humedecidas para que no se pegue) hasta obtener una masa homogénea y manejable, que se pueda moldear.
- Tomá porciones del tamaño de una nuez (unos 2-3 cm de diámetro) y formá bolitas apretando bien con las palmas. Si querés que queden más prolijas, podés pasarlas por un poco de coco rallado o cacao antes de bañarlas en chocolate (eso evita que el relleno se pegue a los dedos). Colocalas en una bandeja o placa cubierta con papel manteca.
- Mandá las bolitas al freezer por 15 minutos para que se endurezcan ligeramente. Esto hace que al bañarlas en chocolate no se desarmen.
- En un bowl pequeño, poné el chocolate en trozos y la cucharada de aceite o manteca. Derretí en el microondas en intervalos de 15 segundos, revolviendo entre cada uno, hasta que quede líquido y brillante. También podés hacerlo a baño María (en una olla con agua caliente, sin que el bowl toque el agua).
- Con ayuda de dos tenedores o un palillo, sumergí cada bolita en el chocolate derretido, cubrila bien y dejala escurrir sobre la misma bandeja con papel manteca. Podés decorarlas inmediatamente con coco rallado, granas o frutos secos antes de que el chocolate se endurezca.
- Llevá la bandeja con las trufas bañadas al freezer por 10-15 minutos más, hasta que el chocolate esté completamente firme.
- Las trufas se comen directamente del freezer o después de 5 minutos a temperatura ambiente. ¡Y listo!