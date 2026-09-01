Galletas de limón: una receta fácil para hacer en casa
Conocé esta receta fácil para preparar unas deliciosas galletas de limón caseras, perfectas para disfrutar en cualquier momento.
Si tenés ganas de unas ricas galletas cítricas, esta receta las va a dejar suaves por dentro, ligeramente doradas por fuera y con un glaseado de limón exquisito. El secreto está en usar ralladura de limón y en no cocinarlas de más para que queden tiernas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (12-14 galletas)
Para las galletas:
- 1½ tazas (190 g) de harina 0000
- ½ taza (100 g) de azúcar
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ¼ cucharadita de sal
- ½ taza (113 g) de manteca a temperatura ambiente
- 1 huevo grande
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de ralladura de limón (solo la parte amarilla)
- ½ cucharadita de esencia de vainilla
Para el glaseado (opcional pero recomendado):
- ½ taza (60 g) de azúcar impalpable
- 2 cucharadas de jugo de limón
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.
- En un bowl, mezclá la harina, el polvo de hornear y la sal. Reservá.
- En otro bowl, batí la manteca con el azúcar hasta que esté cremosa y pálida.
- Agregá el huevo, el jugo de limón, la ralladura y la vainilla. Batí hasta integrar.
- Incorporá los secos en dos partes, mezclando con una espátula o cuchara hasta que se forme una masa suave y ligeramente pegajosa. No amases de más porque la galleta se endurece.
- Tomá porciones de masa del tamaño de una cuchara sopera, formá bolitas y colocalas en la placa separadas por unos 5 cm. Aplastalas suavemente con la palma de la mano o con el fondo de un vaso.
- Llevá al horno por 8-10 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados y el centro aún se vea suave (no esperes que se doren del todo, porque se siguen cocinando al enfriarse).
- Dejá enfriar las galletas sobre la placa por 5 minutos, luego pasalas a una rejilla para que se enfríen completamente.
- En un bowl chico, mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una pasta brillante y suave. Si queda muy espesa, agregá más jugo; si muy líquida, agregá más azúcar. Bañá cada galleta con una cucharadita de glaseado y dejá que se seque. ¡Y listo!