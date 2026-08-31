Bombas de papa rellenas de queso y cebolla caramelizada, una receta exquisita
Un clásico de la cocina argentina, las bombas de papa rellenas son ideales para una entrada o picada, con un centro cremoso y sabor único.
Las bombas de papa rellenas de queso y cebolla caramelizada son una preparación irresistible, con una cubierta dorada y crocante que esconde un centro cremoso, fundente y lleno de sabor. Esta es una de las recetas perfectas para servir como entrada, acompañamiento o protagonista de una picada.
La suavidad de la papa combina a la perfección con el sabor dulce y profundo de la cebolla caramelizada y el queso derretido. Dentro de la cocina casera, son una opción ideal para sorprender con ingredientes sencillos y conseguir un resultado bien tentador. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Frito
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 1 huevo
- 50 g de manteca
- ½ cucharadita de nuez moscada, sal y pimienta al gusto
- 2 cebollas grandes (para el relleno)
- 1 cucharada de aceite de oliva (para el relleno)
- 1 cucharada de azúcar (para el relleno)
- 200 g de mozzarella (para el relleno)
- Sal y pimienta a gusto (para el relleno)
- 2 huevos (para empanar)
- 150 g de pan rallado (para empanar)
- Aceite para freír
Pasos
- Preparar el puré: pelar las papas, cortarlas en trozos y hervirlas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrirlas muy bien y hacer un puré. Agregar la manteca, el huevo, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación firme y dejar enfriar.
- Caramelizar la cebolla: cortar las cebollas en juliana fina. Calentar el aceite de oliva en una sartén y cocinarlas a fuego bajo, removiendo cada tanto. Cuando estén tiernas, incorporar el azúcar y continuar la cocción hasta que tomen un color dorado y una textura bien caramelizada.
- Armar las bombas: tomar una porción de puré y aplastarla en la palma de la mano. Colocar en el centro una cucharadita de cebolla caramelizada y un cubo de mozzarella. Cerrar cuidadosamente con el puré y formar una bola, procurando que el relleno quede completamente cubierto.
- Empanar: pasar cada bomba por huevo batido y luego por pan rallado, cubriendo toda la superficie. Para conseguir una cubierta más crocante, se puede repetir el empanado una segunda vez.
- Freír: calentar abundante aceite y cocinar las bombas hasta que estén doradas y crocantes por todos sus lados. Retirar sobre papel absorbente y servir las bombas de papa rellenas de queso y cebolla caramelizada bien calientes, para disfrutar del queso fundido y el contraste con la cebolla dulce.