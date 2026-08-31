Bombas de papa rellenas de queso y cebolla caramelizada, una receta exquisita

Pasos

Preparar el puré: pelar las papas, cortarlas en trozos y hervirlas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrirlas muy bien y hacer un puré. Agregar la manteca, el huevo, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación firme y dejar enfriar.

Caramelizar la cebolla: cortar las cebollas en juliana fina. Calentar el aceite de oliva en una sartén y cocinarlas a fuego bajo, removiendo cada tanto. Cuando estén tiernas, incorporar el azúcar y continuar la cocción hasta que tomen un color dorado y una textura bien caramelizada.

Armar las bombas: tomar una porción de puré y aplastarla en la palma de la mano. Colocar en el centro una cucharadita de cebolla caramelizada y un cubo de mozzarella. Cerrar cuidadosamente con el puré y formar una bola, procurando que el relleno quede completamente cubierto.

Empanar: pasar cada bomba por huevo batido y luego por pan rallado, cubriendo toda la superficie. Para conseguir una cubierta más crocante, se puede repetir el empanado una segunda vez.