La visita de León XIV toma forma: una delegación del Vaticano llegó a Argentina para ultimar detalles

La delegación oficial del Vaticano arribó este domingo para trabajar en la organización del viaje que León XIV realizará a la Argentina en noviembre.

Tal como estaba previsto, una delegación del Vaticano llegó este domingo a Argentina para avanzar en los preparativos de la próxima visita del papa León XIV al país, prevista para el próximo mes de noviembre, entre los días 8 y 11. La denominada Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede arribó al Aeroparque Jorge Newbery (AEP) pasadas las 18:20 a bordo del vuelo LA 2369.

La llegada de la comitiva forma parte de los trabajos previos para definir aspectos vinculados con la organización, la logística y la seguridad del viaje apostólico que León XIV realizará al país. Cabe recordar que la visita del Pontífice fue confirmada oficialmente por la Santa Sede y el Gobierno argentino a principios de agosto.

El Sumo Pontífice realizará una gira por Sudamérica. NA Cómo será el operativo de seguridad para la delegación del Vaticano El dispositivo previsto para la llegada de los representantes de la Santa Sede contempla un acompañamiento policial durante el traslado de la delegación. Además, se realizará un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

La llegada de la delegación se produce mientras continúan las reuniones entre autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y funcionarios de los distritos involucrados en la futura visita del Papa.

El Gobierno ya avanza con la organización de la visita Durante los últimos días, el Gobierno nacional profundizó los preparativos para la llegada de León XIV. Esta semana, Karina Milei encabezó una reunión de trabajo con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, los distritos que el Pontífice visitará durante su estadía en el país.