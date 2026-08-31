El queso crema es el ingrediente estrella en esta receta de papas rellenas

Pasos

Lavá muy bien las papas y pinchalas varias veces con un tenedor. Pincelalas con aceite de oliva y condimentá con sal.

Colocalas en una placa y horneá a 200 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que estén tiernas al pincharlas.

Retirá las papas del horno y hacé un corte a lo largo sin llegar hasta el fondo, de manera que la papa quede abierta pero mantenga su forma.

Presioná suavemente los extremos para abrir un poco el centro y colocá una buena cantidad de queso crema.

Agregá el queso rallado, la cebolla de verdeo, pimienta y un poco de pimentón.

El gran secreto de esta receta es no cortar la papa completamente: al dejar la base intacta, mantiene su forma y funciona como un recipiente natural para el relleno.

Volvé a llevar al horno durante 5 a 10 minutos, hasta que el queso esté bien caliente y ligeramente gratinado.