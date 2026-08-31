El queso crema es el ingrediente estrella en esta receta de papas rellenas
Una receta simple con queso crema permite transformar ingredientes básicos en papas rellenas tiernas por dentro y doradas por fuera.
Las papas rellenas con queso crema son una de esas recetas que transforman un ingrediente sencillo en un plato irresistible. Se cocinan enteras, se abren con un corte a lo largo y se rellenan con una mezcla cremosa de queso crema y condimentos, logrando unas papas tiernas por dentro y doradas por fuera. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que queden perfectas: hacer el corte a lo largo sin llegar hasta el fondo, para que la papa se abra como un libro y pueda sostener todo el relleno de queso crema sin desarmarse.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Cocina casera
Ingredientes
- 4 papas grandes
- 200 gr de queso crema
- 50 gr de queso rallado
- 2 cucharadas de cebolla de verdeo picada
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón a gusto
Pasos
- Lavá muy bien las papas y pinchalas varias veces con un tenedor. Pincelalas con aceite de oliva y condimentá con sal.
- Colocalas en una placa y horneá a 200 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que estén tiernas al pincharlas.
- Retirá las papas del horno y hacé un corte a lo largo sin llegar hasta el fondo, de manera que la papa quede abierta pero mantenga su forma.
- Presioná suavemente los extremos para abrir un poco el centro y colocá una buena cantidad de queso crema.
- Agregá el queso rallado, la cebolla de verdeo, pimienta y un poco de pimentón.
- El gran secreto de esta receta es no cortar la papa completamente: al dejar la base intacta, mantiene su forma y funciona como un recipiente natural para el relleno.
- Volvé a llevar al horno durante 5 a 10 minutos, hasta que el queso esté bien caliente y ligeramente gratinado.
- Serví inmediatamente, con un poco más de cebolla de verdeo por encima.