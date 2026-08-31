Bicarbonato y jugo de naranja: qué ocurre al mezclarlos y cómo usarlos

La escena es sencilla: al unir bicarbonato de sodio con jugo de naranja , aparecen burbujas de inmediato. Esa reacción convirtió a la mezcla en un recurso casero difundido para limpiar algunas superficies. Sin embargo, su utilidad tiene límites y exige precauciones, sobre todo si cerca hay lavandina u otros productos químicos.

La espuma se produce porque el bicarbonato, una sustancia básica, entra en contacto con el ácido cítrico presente en la naranja. La reacción libera dióxido de carbono, responsable de las burbujas, y modifica las propiedades originales de ambos ingredientes. La Sociedad Estadounidense de Química explica que el ácido cítrico y el bicarbonato generan nuevas sustancias durante este proceso. En otras palabras, la efervescencia no demuestra por sí sola una mayor capacidad de limpieza.

La mezcla puede colaborar en la remoción mecánica de suciedad superficial, especialmente si se aplica como una pasta y se frota con una esponja. El bicarbonato aporta una textura ligeramente abrasiva, mientras que el cítrico deja aroma.

Una guía alojada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos incluye al bicarbonato entre los ingredientes de limpiadores suaves y menciona los ácidos cítricos para depósitos minerales. Sin embargo, propone utilizarlos en fórmulas separadas, ya que al combinarlos se neutraliza parte de su acción.

Para una prueba puntual, se puede colocar una pequeña cantidad de bicarbonato en un recipiente abierto y agregar el jugo de manera gradual, hasta obtener una pasta. Una vez que disminuya la espuma, se aplica sobre una zona reducida, se frota suavemente y luego se retira con agua. No conviene preparar grandes cantidades, guardarlas ni cerrar el envase mientras continúa la reacción, ya que se libera gas. También es importante enjuagar bien para retirar los restos del jugo y del polvo. Antes de avanzar, se recomienda probar la preparación en un sector poco visible y evitar mármol, granito, madera sin sellar, aluminio u otras superficies delicadas.

Esta fórmula tampoco debe presentarse como un desinfectante. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos distinguen la limpieza, que retira suciedad y parte de los microorganismos mediante agua, jabón y fricción, de la desinfección, que requiere productos formulados para eliminar gérmenes. Por eso, el bicarbonato con naranja puede emplearse como apoyo para una limpieza superficial, pero no reemplaza un producto autorizado cuando se necesita desinfectar.

La combinación que debe evitarse por completo

El jugo de naranja nunca debe entrar en contacto con lavandina. El portal oficial Argentina.gob.ar advierte que mezclar cloro con vinagre o cítricos puede liberar gases tóxicos capaces de provocar irritación y lesiones graves en los ojos y las vías respiratorias. La recomendación general es no combinar limpiadores, respetar las indicaciones de cada rótulo, utilizar guantes y mantener ventilado el ambiente.

Si una superficie fue tratada previamente con lavandina, primero debe enjuagarse por completo y dejarse secar antes de aplicar cualquier sustancia ácida. Ante ardor ocular, tos o dificultad para respirar, hay que abandonar el lugar, buscar aire fresco y solicitar asistencia médica.