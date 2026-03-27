Hacé esta receta de pan nube en minutos ¡te va a sorprender!
Probá esta receta de pan nube casero, liviano, esponjoso y sin harina, ideal para quienes buscan una opción diferente y deliciosa.
Esta receta de pan nube es perfecta para quienes buscan una alternativa liviana y sin harina tradicional. Con una textura aireada y suave, es ideal para desayunos o comidas livianas. Muy fácil de preparar y con pocos ingredientes, este pan se convirtió en una opción popular para quienes quieren algo distinto.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 3 huevos.
- 100 gramos de queso crema.
- 5 gramos de polvo de hornear.
- 2 gramos de sal.
Paso a paso para crear un pan nube delicioso
1- Separá las claras de las yemas.
2- Batí las claras a punto nieve hasta que estén firmes.
3- En otro bowl, mezclá las yemas con el queso crema, la sal y el polvo de hornear.
4- Incorporá las claras en forma envolvente para no perder aire.
5- Colocá porciones sobre una placa con papel manteca.
6- Llevá a horno bajo hasta que estén dorados y firmes.
7- Dejá enfriar antes de retirar.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pan nube es ideal para quienes buscan una opción liviana y diferente. Su textura suave y aireada lo hace perfecto para acompañar comidas o armar sándwiches livianos. Además, es una excelente alternativa sin harina, muy elegida en dietas bajas en carbohidratos. Podés personalizarlo agregando especias, queso rallado o hierbas. Es rápido, fácil y se adapta a distintos gustos. ¡Te va a encantar!.