Hacé esta receta de pan nube en minutos ¡te va a sorprender!

Probá esta receta de pan nube casero, liviano, esponjoso y sin harina, ideal para quienes buscan una opción diferente y deliciosa.

Pan nube: la receta saludable que es tendencia

Esta receta de pan nube es perfecta para quienes buscan una alternativa liviana y sin harina tradicional. Con una textura aireada y suave, es ideal para desayunos o comidas livianas. Muy fácil de preparar y con pocos ingredientes, este pan se convirtió en una opción popular para quienes quieren algo distinto.

Una receta que te encantará Cómo hacer pan nube sin harina: receta fácil Recetinas Rinde: 6 porciones

Ingredientes 3 huevos.

100 gramos de queso crema.

5 gramos de polvo de hornear.

2 gramos de sal. Paso a paso para crear un pan nube delicioso 1- Separá las claras de las yemas.

2- Batí las claras a punto nieve hasta que estén firmes.

3- En otro bowl, mezclá las yemas con el queso crema, la sal y el polvo de hornear.