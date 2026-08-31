Truco recomendado: el motivo para tirar cáscara de naranja en el inodoro

Aprovechar las sobras para el mantenimiento del hogar es cada vez más común. Entre estas alternativas caseras se destaca el uso de la cáscara de naranja como ambientador natural para el baño . Se trata de un recurso para neutralizar malos olores.

El secreto detrás de esta técnica radica en los aceites esenciales presentes en la piel de los cítricos, en especial el limoneno. Al entrar en contacto con el agua, estos componentes se liberan gradualmente y ayudan a enmascarar las emanaciones molestas que suelen intensificarse con el calor en los desagües.

Para aprovechar sus beneficios sin causar problemas conviene seguir algunas recomendaciones. Primero, cortar las cáscaras en trozos pequeños porque eso facilitará que desprenda sus aromas con mayor rapidez.

Luego, colocar los trozos flotando en la taza del inodoro entre 20 y 30 minutos. Por último, extraer la piel con pinzas o guantes antes de tirar de la cadena.

Es importante retirar siempre los restos de fruta. A diferencia del papel higiénico, la corteza del cítrico es rígida, no se deshace con el agua y puede generar obstrucciones severas en las cañerías.

Asimismo, conviene aclarar que este método solo funciona como desodorizante. Las pieles de naranja no poseen propiedades desinfectantes, no eliminan bacterias ni quitan el sarro acumulado en la loza, por lo que no sustituyen a los productos de limpieza habituales.