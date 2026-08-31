El permitido de Madonna: qué comía cuando tenía ganas de darse un gusto

Madonna contó cómo era su alimentación macrobiótica y reveló cuál era el gusto que se permitía de vez en cuando cuando tenía ganas de comer algo dulce.

Madonna contó en distintas oportunidades algunos de los hábitos alimentarios que incorporó para mantenerse en forma. Uno de ellos fue la alimentación macrobiótica, sobre la que habló durante una entrevista con Larry King en CNN, en 2002. En esa charla también reveló cuál era su gusto cuando tenía un antojo.

La cantante explicó que, dentro de su alimentación, la tostada era uno de los alimentos que consideraba un permitido. Sin embargo, aclaró que no formaba parte de lo recomendado por el esquema que seguía. Por eso, de manera ocasional, la acompañaba con mermelada de frutilla.

La respuesta surgió cuando Larry King le preguntó cuál era su principal gusto dentro de esa alimentación. Madonna contó que, cuando tenía un momento de antojo, se preparaba tostadas con mermelada de frutilla. Para ella, se trataba de una excepción dentro de una rutina alimentaria que consideraba estricta.

Madonna Cómo era la alimentación de Madonna Durante aquella entrevista, la artista también describió cómo era una de sus comidas habituales. Según explicó, podía incluir pescado, cereales, algún vegetal cocido y ensalada. Al referirse a esa combinación, la definió de una manera sencilla: “Simple, pero sabrosa”.

La alimentación macrobiótica que Madonna mencionaba en ese momento priorizaba cereales integrales, vegetales y otros alimentos de origen vegetal. La cantante explicó que, para ella, el concepto estaba relacionado con aprovechar al máximo los alimentos.