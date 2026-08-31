Concurso del INCAA: quiénes pueden ganar US$35.000 para filmar un corto

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( INCAA ) abrió una nueva edición de Historias Breves , el concurso que busca acompañar a nuevos directores del cine argentino . La convocatoria está destinada a proyectos de cortometrajes de ficción dramática y ofrece un premio de US$35.000 para cada uno de los seis trabajos seleccionados.

El certamen existe desde 1995 y está pensado para quienes buscan dar sus primeros pasos en la industria audiovisual. En esta edición pueden participar mayores de 18 años, tanto argentinos como extranjeros con residencia permanente en el país. Además, no es necesario contar con experiencia previa en el cine.

Las propuestas deberán ser cortometrajes de ficción vinculados con el drama. Pueden abordar historias familiares, románticas o históricas, además de melodramas. Los proyectos tienen que ser originales o estar basados en una obra preexistente. No se aceptarán documentales ni producciones de animación.

El INCAA elegirá seis proyectos por orden de mérito. Cada ganador recibirá US$35.000, que serán pagados en pesos según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día anterior al pago. El dinero se entregará en dos partes: el 80% al firmar el contrato y el 20% restante luego de la aprobación técnica de la copia final.

Los cortometrajes seleccionados deberán tener una duración máxima de 15 minutos, incluidos los títulos y créditos. Además, las obras ganadoras pasarán a formar parte de un largometraje que el INCAA podrá presentar en festivales y salas comerciales.

INCAA

Cómo participar de este concurso que lanzó el INCAA

Para participar, hay que realizar la inscripción de manera online a través de INCAA en Línea. Cada proyecto debe incluir una sinopsis, un guion de hasta 20 páginas, una propuesta estética y narrativa, la motivación del director, un cronograma de producción y un presupuesto. La carpeta no debe contener datos que permitan identificar al director, ya que la evaluación será anónima y bajo una modalidad de doble ciego.

La inscripción comenzó el 21 de agosto y permanecerá abierta hasta las 14 del 25 de septiembre de 2026. De esta manera, quienes tengan una historia, una idea o un guion pueden presentar su proyecto y buscar una oportunidad para llevarlo a la pantalla a través de Historias Breves.