Pechuga rellena keto: ricotta y espinaca, una sola receta que te resuelve una comida entera
Una opción keto, baja en carbohidratos que combina ricotta y espinaca para una comida completa y saciante.
La pechuga rellena de ricotta y espinaca keto es una preparación sabrosa, cremosa y fácil de incorporar a una alimentación baja en carbohidratos. Esta es una de las recetas ideales para transformar una pechuga de pollo en un plato más completo, con un relleno suave y aromático y una superficie dorada.
La combinación de ricotta y espinaca aporta humedad y sabor, mientras que el pollo funciona como una base proteica y saciante. Dentro de la cocina keto, es una alternativa sencilla para el almuerzo o la cena, acompañada con verduras bajas en carbohidratos.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado y sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Keto
Ingredientes
- 4 pechugas de pollo
- 250 g de ricotta
- 250 g de espinaca fresca
- 100 g de mozzarella rallada
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- ½ cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de pimentón, pimienta y sal al gusto
Pasos
- Preparar la espinaca: lavar las hojas y cocinarlas durante unos minutos hasta que reduzcan. Escurrirlas muy bien, picarlas y mezclarlas con la ricotta, la mozzarella, el ajo picado y la nuez moscada. Condimentar con sal y pimienta.
- Preparar el pollo: realizar un corte horizontal en cada pechuga, formando un bolsillo sin llegar a separar completamente las dos partes. Salpimentar el interior y exterior de las piezas.
- Rellenar: distribuir la preparación de ricotta y espinaca dentro de cada pechuga. Cerrar cuidadosamente con palillos de cocina para evitar que el relleno se escape durante la cocción.
- Dorar: calentar el aceite de oliva en una sartén apta para horno y dorar las pechugas por ambos lados. Espolvorear con pimentón para aportar color y sabor.
- Hornear: llevar la sartén a un horno precalentado a 190 °C y cocinar durante 20 a 25 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido y el relleno bien caliente. Retirar los palillos y servir la pechuga rellena de ricotta y espinaca, keto acompañada de una ensalada verde o vegetales salteados.