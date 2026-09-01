Las plantas que sí funcionan para espantar cucarachas, ratas y garrapatas de tu casa

Pon estas 3 plantas en tu casa y dile adiós a las cucarachas, ratas y garrapatas. Cultívalas en casa.

Tener plagas rondando en la casa es una verdadera pesadilla para cualquiera. Por suerte, hay formas muy sencillas y naturales de mantenerlas lejos. Algunas plantas de uso común tienen aromas que las cucarachas y ratas odian.

Trucos para mantener tu hogar libre de plagas con plantas La hierba gatera es una de las mejores aliadas si quieres olvidarte de las cucarachas. Esta planta tiene un compuesto natural mucho más potente que los repelentes comerciales para espantar a estos insectos. Solo necesitas colocar unas cuantas macetas cerca de las puertas o en la cocina para ver resultados rápidamente.

Eucalipto Una planta con propiedades curativas. Foto: Fuente: Shutterstock El eucalipto es perfecto para alejar a los roedores de manera definitiva. Las ratas tienen un sentido del olfato sumamente sensible y el aroma fresco e intenso de esta planta les resulta insoportable. Poner ramas frescas o cultivar un pequeño arbusto en las zonas clave evitará que se acerquen a tu propiedad.