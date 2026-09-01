Por qué se recomienda poner un diente de ajo en las macetas de tus plantas

Conocé los beneficios de enterrar un diente de ajo en las macetas. Un repelente y fungicida natural que protege a las plantas de plagas y hongos.

El ajo es un ingrediente que se puede usar más allá de la cocina, sus propiedades tambien pueden servir para la jardinería. Enterrar un diente en la tierra de las macetas se convirtió en un truco muy popular gracias a sus propiedades contra algunas plagas.

El principal secreto de este alimento radica en la alicina, un compuesto azufrado que se libera de forma natural. Este componente actúa como un potente repelente ecológico que mantiene alejados a los insectos más comunes y destructivos que suelen atacar los tallos y las hojas, como los pulgones, las hormigas y los molestos mosquitos de la humedad.

El ajo puede servir para mantener alejadas a diversas plagas. Foto: Shutterstock Un fungicida natural que nutre la tierra y las plantas Además de ahuyentar insectos, el ajo se destaca por sus excelentes propiedades antibacterianas y antifúngicas. Al colocarlo directamente en el sustrato, ayuda a prevenir la aparición de hongos perjudiciales que suelen desarrollarse por el exceso de riego o la mala ventilación.

Su descomposición en la tierra también aporta beneficios nutricionales adicionales para el desarrollo de la planta. A medida que el diente se va degradando lentamente en el interior de la maceta, libera pequeñas cantidades de minerales esenciales como azufre, potasio y fósforo, que estimulan un crecimiento mucho más fuerte y saludable.