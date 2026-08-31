WhatsApp: cómo programar el envío de mensajes, paso a paso

Aunque WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, todavía no cuenta de forma nativa con una función para programar mensajes. Sin embargo, existen alternativas que permiten automatizar envíos para fechas y horarios específicos, una herramienta cada vez más demandada tanto para uso personal como laboral.

Opciones para programar mensajes en WhatsApp Según explica el sitio especializado Xataka, hay diferentes métodos para lograr esta función dependiendo del dispositivo:

Aplicaciones de terceros (Android): La forma más habitual es recurrir a apps externas como Wasavi o SKEDit. Estas herramientas permiten configurar un mensaje, elegir el contacto y definir la fecha y hora de envío. Funcionan simulando la acción del usuario dentro del teléfono, por lo que requieren permisos especiales.

Automatizaciones en iPhone: En dispositivos iOS, la alternativa pasa por utilizar la app “Atajos”. Allí se puede crear una automatización personal, seleccionar el momento del día y preparar un mensaje que se enviará a través de WhatsApp.

Otras soluciones: También existen extensiones o plataformas más avanzadas (como herramientas vinculadas a WhatsApp Business) que permiten programaciones más complejas, especialmente pensadas para empresas. Uno de los puntos clave es que WhatsApp no permite programar mensajes de forma directa dentro de la app. Por eso, todas las alternativas dependen de soluciones externas o de automatizaciones que, en algunos casos, requieren interacción del usuario o permisos especiales en el dispositivo.

Además, desde el punto de vista de la privacidad, se recomienda tener precaución al otorgar permisos a aplicaciones de terceros, ya que aunque algunas aseguran no almacenar mensajes, esto podría cambiar con el tiempo.

La programación de mensajes es una de las características más esperadas por los usuarios. De hecho, versiones beta de la aplicación ya han mostrado indicios de que la función podría incorporarse de manera oficial en el futuro, permitiendo elegir fecha y hora sin depender de herramientas externas.