Cómo liberar espacio de WhatsApp y eliminar archivos pesados en simples pasos

Con el paso del tiempo, WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio de almacenamiento ocupa en el teléfono. Fotos, videos, audios, documentos y archivos reenviados se acumulan en los distintos chats y pueden consumir una parte importante de la memoria del dispositivo.

Antes de comenzar a eliminar contenido, es recomendable realizar una copia de seguridad actualizada para contar con un respaldo de la información que se quiera conservar.

Desde esta sección también es posible ordenar y revisar los archivos para detectar rápidamente aquellos que ocupan más espacio y decidir cuáles conviene eliminar.

Dentro de Administrar almacenamiento, podés seleccionar la categoría Archivos de más de 5 MB o ingresar a un chat específico para revisar su contenido.

Una forma sencilla de liberar espacio en el teléfono y conservar los archivos importantes.

Luego, utilizá la opción de ordenar los archivos por "Más reciente", "Más antiguo" o "Más grande". Tocá "Seleccionar" para elegir los elementos que querés eliminar o seleccioná todos los archivos de una categoría. Finalmente, presioná el ícono del tacho de basura para borrarlos.

Realizar esta limpieza de manera periódica permite liberar espacio en el celular sin necesidad de eliminar conversaciones completas. De esta forma, podés conservar los chats que considerás importantes y, al mismo tiempo, evitar que fotos, videos y otros archivos acumulados ocupen innecesariamente la memoria del dispositivo.