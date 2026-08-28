La mejor forma de jugar con tu gato: cuál es el juego que aman
El juego de caza simulada con cañita o varita es una necesidad básica para el bienestar felino, ya que replica los instintos naturales del gato.
El juego no es solo un entretenimiento para los gatos, sino una necesidad básica para su bienestar físico y emocional. Aunque muchas personas intentan entretenerlos con pelotas o peluches estáticos, existe una actividad en particular que simula su instinto natural y los vuelve locos: el juego de caza simulada con cañita o varita.
Cuál es el juego que adoran y por qué funciona
Los gatos son cazadores por naturaleza. El juego que más disfrutan es aquel que replica la secuencia completa de caza: acechar, perseguir, atrapar y "matar" a la presa. Las varitas o cañitas con plumas o cintas en el extremo son el juguete estrella porque permiten al humano simular el movimiento impredecible de un ave o un insecto.
Cómo jugar correctamente para no frustrarlo
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Simulá movimientos reales: no le agites el juguete en la cara. Mové la cañita de forma errática, escondiéndola detrás de un mueble o haciendo que se mueva a ras del suelo escapando de él.
Dejalo atrapar la presa: es fundamental que el gato logre atrapar el juguete varias veces durante la sesión. Si solo lo persigue sin alcanzarlo nunca, le generará estrés y frustración.
Cerrá el ciclo con comida: para completar la experiencia de "caza exitosa", dale un premio comestible o su comida al finalizar el juego. Esto le indicará que la cacería terminó y le dará una sensación de calma.
Finalmente, ningún análisis sobre el juego de estas mascotas estaría completo sin mencionar el clásico preferido por excelencia: la caja de cartón. Más allá de cualquier juguete costoso, un simple contenedor brinda el refugio perfecto para acechar, sentirse protegidos y descansar, convirtiéndose en el complemento ideal para cerrar cualquier sesión de juego.