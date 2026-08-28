La mejor forma de jugar con tu gato: cuál es el juego que aman

El juego de caza simulada con cañita o varita es una necesidad básica para el bienestar felino, ya que replica los instintos naturales del gato.

El juego no es solo un entretenimiento para los gatos, sino una necesidad básica para su bienestar físico y emocional. Aunque muchas personas intentan entretenerlos con pelotas o peluches estáticos, existe una actividad en particular que simula su instinto natural y los vuelve locos: el juego de caza simulada con cañita o varita.

Cuál es el juego que adoran y por qué funciona Los gatos son cazadores por naturaleza. El juego que más disfrutan es aquel que replica la secuencia completa de caza: acechar, perseguir, atrapar y "matar" a la presa. Las varitas o cañitas con plumas o cintas en el extremo son el juguete estrella porque permiten al humano simular el movimiento impredecible de un ave o un insecto.