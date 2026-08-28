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La mejor forma de jugar con tu gato: cuál es el juego que aman

El juego de caza simulada con cañita o varita es una necesidad básica para el bienestar felino, ya que replica los instintos naturales del gato.

Alejandro Llorente

Los juguetes que tu gato adora. Foto: Shutterstock

Los juguetes que tu gato adora. Foto: Shutterstock

El juego no es solo un entretenimiento para los gatos, sino una necesidad básica para su bienestar físico y emocional. Aunque muchas personas intentan entretenerlos con pelotas o peluches estáticos, existe una actividad en particular que simula su instinto natural y los vuelve locos: el juego de caza simulada con cañita o varita.

Cuál es el juego que adoran y por qué funciona

Los gatos son cazadores por naturaleza. El juego que más disfrutan es aquel que replica la secuencia completa de caza: acechar, perseguir, atrapar y "matar" a la presa. Las varitas o cañitas con plumas o cintas en el extremo son el juguete estrella porque permiten al humano simular el movimiento impredecible de un ave o un insecto.

Las cajas de cart&oacute;n forman parte de los juguetes preferidos de los felinos. Foto: Archivo

Las cajas de cartón forman parte de los juguetes preferidos de los felinos. Foto: Archivo

Cómo jugar correctamente para no frustrarlo

  • Simulá movimientos reales: no le agites el juguete en la cara. Mové la cañita de forma errática, escondiéndola detrás de un mueble o haciendo que se mueva a ras del suelo escapando de él.

  • Dejalo atrapar la presa: es fundamental que el gato logre atrapar el juguete varias veces durante la sesión. Si solo lo persigue sin alcanzarlo nunca, le generará estrés y frustración.

  • Cerrá el ciclo con comida: para completar la experiencia de "caza exitosa", dale un premio comestible o su comida al finalizar el juego. Esto le indicará que la cacería terminó y le dará una sensación de calma.

Finalmente, ningún análisis sobre el juego de estas mascotas estaría completo sin mencionar el clásico preferido por excelencia: la caja de cartón. Más allá de cualquier juguete costoso, un simple contenedor brinda el refugio perfecto para acechar, sentirse protegidos y descansar, convirtiéndose en el complemento ideal para cerrar cualquier sesión de juego.

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