Los juegos para perros que estimulan su mente y ellos adoran

El ejercicio físico no es la única vía para mantener a los perros saludables. Cansar la mente mediante el olfato y la resolución de pequeños problemas resulta igual de fundamental para reducir el estrés, prevenir la ansiedad por separación y evitar conductas destructivas en el hogar.

A través de dinámicas sencillas y utilizando elementos que tenés en casa, es posible armar actividades interactivas que los entretienen y estimulan durante horas.

El olfato es uno de los sentidos más importantes para los perros y utilizarlo supone un gran ejercicio de estimulación mental. Una alternativa práctica es la alfombra olfativa, un elemento tejido con tiras de tela donde se pueden esconder pequeños trozos de alimento seco. La mascota deberá utilizar el hocico para recorrerla, encontrar los premios y resolver el desafío.

Los perros pueden estimular su mente con juegos de olfato y desafíos fáciles de preparar. Foto: Instagram Perritos más Lindos

Otra opción sencilla para hacer en casa es la búsqueda del tesoro. Para este juego , solo hay que esconder pequeños premios en distintos rincones de la casa y darle al perro la orden de buscarlos. De esta manera, deberá utilizar su olfato para localizar cada recompensa.

Para poner a prueba la paciencia y la capacidad de resolver problemas, se puede utilizar un molde para muffins. Hay que colocar pequeños premios en los huecos y cubrirlos con pelotas de tenis. El perro deberá descubrir cómo moverlas con el hocico para poder acceder al alimento.

También se puede utilizar una toalla enrollada con algunos premios en su interior. El animal tendrá que ir desenrollándola poco a poco para encontrarlos, convirtiendo un objeto cotidiano en un sencillo juego de estimulación.

Efecto relajante: juguetes rellenables y lamederos

Los juegos que implican lamer durante un tiempo prolongado pueden ayudar a mantener al perro entretenido y favorecer un momento de calma. Los juguetes rellenables o las alfombras de silicona, untadas con alimento húmedo apto para mascotas, son buenas alternativas para estos momentos.

Un truco sencillo es colocar el juguete relleno en el freezer antes de dárselo. Al estar congelado, el contenido tarda más en desprenderse y el perro puede permanecer entretenido durante más tiempo.