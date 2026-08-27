No tires de la correa: por qué tu perro necesita olfatear durante el paseo

Permitir que tu perro olfatee durante el paseo es fundamental para su bienestar, ya que el olfato es su principal herramienta para comprender el mundo.

El paseo no es solamente para que el perro haga ejercicio o haga sus necesidades. Hay una parte fundamental que muchas veces pasa desapercibida y tiene que ver con la importancia de olfatear durante el camino.

Por eso, tirar de la correa cuando el perro se detiene frente a un olor no siempre es recomendable. Los perros conocen gran parte de lo que los rodea a través de su olfato y permitirles detenerse y explorar los diferentes aromas puede favorecer su bienestar y, al mismo tiempo, ayudar a comprender mejor su comportamiento y sus preferencias.

Por qué los perros necesitan olfatear El olfato de estas mascotas está mucho más desarrollado que el de los humanos. Pueden tener hasta 300 millones de receptores olfativos, frente a los aproximadamente seis millones que tenemos las personas. Además, la zona de su cerebro dedicada a analizar los olores es proporcionalmente mucho mayor que la nuestra.

Esto hace que para un perro olfatear no sea simplemente percibir un olor agradable. A través de los aromas puede obtener información sobre otros animales, personas y todo aquello que pasó por un determinado lugar. También sienten curiosidad por los olores nuevos, por lo que cada paseo puede convertirse en una oportunidad para explorar y descubrir su entorno.

El olfato es una de las principales herramientas que tienen los perros para explorar su entorno. Foto: Shutterstock Por este motivo, dejar que el perro olfatee durante el paseo puede ser una forma de estimulación mental. No se trata de permitirle avanzar sin ningún límite, sino de darle algunos momentos para detenerse, investigar los olores que encuentra y continuar después con el recorrido.