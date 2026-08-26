Ninja Skadi, experto canino, advirtió qué hacer "si vemos que se acerca un perro deprisa hacia el nuestro"

Salir a pasear con un perro implica encontrarse muchas veces con otros animales y no siempre resulta sencillo saber cómo reaccionar. Cuando uno se aproxima rápidamente, la primera respuesta de muchos tutores es alejar a su mascota para impedir cualquier contacto.

Sin embargo, el experto canino Thomi Müller, conocido en redes sociales como Ninja Skadi, explicó que esta reacción no siempre es necesaria, especialmente porque nadie tiene por qué saber si un perro desconocido es inofensivo.

En una de sus publicaciones de Instagram, Müller analizó un video en el que una adiestradora paseaba con un cachorro cuando otro perro comenzó a correr hacia ellos. Ante la situación, la mujer decidió interponerse y evitar que los dos animales llegaran a tener contacto.

Ninja Skadi reconoció que la primera reacción tenía sentido, especialmente porque nadie tiene por qué saber si un perro desconocido es inofensivo o cómo reaccionará al acercarse de manera brusca. Sin embargo, consideró que continuar impidiendo el encuentro una vez que el animal se había calmado podía resultar excesivo .

“Cuando el perro blanco se ha tranquilizado es innecesario evitar la interacción”, explicó el especialista. Según Müller, impedir sistemáticamente el acercamiento podría hacer que el cachorro comience a relacionar la presencia de otros animales durante los paseos con una experiencia negativa.

Por ese motivo, sostiene que, una vez que la situación está controlada y ambos animales se encuentran tranquilos, se puede permitir que se huelan. Además, recomienda que la persona que lleva al cachorro intente reducir su propia tensión para no trasladársela al animal.

El especialista también aconseja premiar al cachorro después de una interacción tranquila. El objetivo es ayudarlo a comprender que encontrarse con otros perros, incluso con algunos que inicialmente se aproximen de manera más brusca, no significa necesariamente que exista una amenaza.

No todos los acercamientos deben permitirse

La recomendación no significa dejar que cualquier perro se acerque sin control. Müller remarca que es razonable intervenir cuando un animal desconocido corre directamente hacia otro, se abalanza sobre él o muestra una conducta demasiado invasiva.

La clave, según su explicación, está en observar cómo evoluciona el encuentro. Si el otro animal baja la intensidad, recupera la calma y no presenta señales de amenaza, evitar cualquier interacción podría impedir que el cachorro aprenda a relacionarse con otros perros de forma natural.