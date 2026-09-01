Cómo conectar el celular al WiFi sin escribir la contraseña

Cómo conectarse a una red WiFi sin escribir la clave. Los métodos con código QR, botón WPS y funciones de proximidad para celulares.

Conectarse a una red WiFi suele ser un proceso molesto cuando la clave es larga o incluye caracteres complejos. Afortunadamente, los celulares modernos y los routers actuales ofrecen diferentes alternativas para vincular un dispositivo a la red en cuestión de segundos, evitando la necesidad de ingresar manualmente combinaciones eternas de letras y números.

El método más rápido y popular en la actualidad es mediante el escaneo de un código QR. Si otra persona ya está conectada al WiFi, solo debe ingresar a los ajustes de red de su teléfono y seleccionar la opción para compartir, mientras que el nuevo usuario simplemente escanea la imagen desde su cámara para vincularse de inmediato.

Escanear el código QR es el método más rápido para conectarse sin poner claves. Shutterstock Asimismo, muchos módems de internet vienen con un sticker impreso en la parte trasera o inferior que incluye un código QR listo para ser leído por la cámara del teléfono. Esta opción es perfecta para visitas en el hogar o locales comerciales, ya que permite acceder a la red sin tener que manipular el equipo ni dictar la contraseña en voz alta.

Otras alternativas para acceder a WiFi en segundos Otra alternativa muy efectiva cuando no hay otros teléfonos conectados cerca consiste en utilizar la función WPS del router. Al presionar este botón físico ubicado en el módem e iniciar la búsqueda desde los ajustes de red del celular, ambos equipos se vinculan de forma segura y automática en pocos segundos, sin requerir ningún tipo de clave.