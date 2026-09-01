Los 5 errores que te están dejando sin cabello: frena la caída

Si notas que se te cae mucho el cabello, revisa estos hábitos hoy mismo. Tu pelo no se cae por casualidad...

Perder cabello de la nada asusta a cualquiera cuando ve el cepillo todas las mañanas. La mayoría busca culpables en el champú, pero la causa real está en tus hábitos. Si corriges estos fallos a tiempo, vas a notar cómo tu cuero cabelludo recupera su fuerza.

Las fallas cotidianas que debilitan la raíz de tu cabello Dormir pocas horas destruye la salud de tu cabello mucho más rápido de lo que te imaginas. Durante la noche el cuerpo repara los tejidos y si no descansas, el hígado se altera por completo. Un hígado sobrecargado no procesa los estrógenos y esa falla termina debilitando directamente la raíz del folículo.

Irte a la cama mirando la pantalla del móvil afecta tus hormonas de forma directa todas las noches. La luz azul frena la producción de melatonina y dispara los niveles de cortisol en tu sangre. Este desajuste constante le genera un estrés interno a tu cuerpo que acelera la pérdida de pelo.

Rápido y saludable: receta de espaguetis de zucchinis que se roba el verano. Shutterstock Le tienes miedo a las grasas saludables y eliminas los carbohidratos de tu plato sin pensarlo dos veces. Tu cabello necesita nutrientes esenciales para mantenerse firme y brillante todo el día sin caerse a pedazos. Si le quitas estos alimentos a tu dieta, la raíz se queda sin energía para crecer. Consume aceite de oliva, lentejas, palta y frutos secos.