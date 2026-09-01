El calendario lunar de septiembre 2026 marca las fechas ideales para cortar, teñir y cuidar el cabello según la tradición y las distintas fases de la Luna.

El calendario lunar de septiembre de 2026 marca cuatro momentos principales: cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente y luna llena. Además de servir como referencia para observar las distintas fases de la Luna, la tradición lunar suele asociarlas con determinados rituales de belleza, entre ellos el corte y cuidado del cabello.

El primer cambio del mes será el cuarto menguante, el viernes 4 de septiembre. Luego llegará la luna nueva, el viernes 11. El cuarto creciente será el viernes 18, mientras que la luna llena tendrá lugar el sábado 26 de septiembre. Estas fechas permiten identificar las distintas etapas lunares durante el mes.

Cuándo conviene cortarse el cabello en septiembre Los mejores días de septiembre para cortar el cabello según la Luna. Shutterstock Según la tradición lunar, la etapa de luna creciente es la elegida para cortar el cabello cuando se busca favorecer su crecimiento. En septiembre, los días señalados para este propósito van del sábado 19 al viernes 25. Es decir, incluyen el 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre, todos previos a la luna llena.

Para quienes asocian el corte con una mayor fuerza y vitalidad, la tradición recomienda especialmente los últimos días de la luna creciente. En este caso, las fechas elegidas son el miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre. Se trata del período inmediatamente anterior a la luna llena del sábado 26.

La luna creciente también aparece como una etapa indicada para quienes quieren teñirse o realizarse un baño de luz. Las fechas sugeridas son las mismas que para favorecer el crecimiento: 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre. Dentro de esta tradición, se relaciona esta fase con cambios de color y una idea de renovación.