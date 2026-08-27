Cuáles son las tres vitaminas que arreglan la caída del cabello

Las 3 vitaminas clave que frenan la caída del cabello y lo vuelven más fuerte. Tres nutrientes esenciales.

Tu cabello necesita alimento desde adentro. Muchas personas gastan en tratamientos externos sin notar cambios. La solución verdadera empieza en la nutrición con estas vitaminas esenciales.

Las tres vitaminas que devuelven la fuerza a tu cabello La vitamina D juega un papel clave en la creación de nuevos folículos pilosos. Cuando los niveles de este nutriente bajan el pelo pierde densidad y la caída se acelera de golpe. Recibir un poco de luz solar y consumir huevos o pescados mantiene esa base firme.

La vitamina C resulta fundamental para la producción de colágeno en la piel. Esta proteína sostiene la estructura de la fibra capilar y evita que el cabello se rompa con facilidad. Además este nutriente ayuda a que el cuerpo absorba el hierro de los alimentos sin problemas.