Mosquitas en la fruta: el truco casero para mantenerlas alejadas y proteger los alimentos

La presencia de mosquitas de la fruta en la cocina puede ser un problema recurrente; te contamos cómo combatirlas con una solución casera efectiva.

Las mosquitas de la fruta pueden convertirse rápidamente en un problema en la cocina, especialmente cuando encuentran alimentos maduros o en descomposición en diferentes lugares de casa como fruteras. Aunque son pequeñas, se reproducen con rapidez y pueden terminar alrededor de la fruta y otros alimentos.

Estas moscas se ven atraídas por materia orgánica en descomposición ya que es base de su alimento y lo usan para reproducirse. En este sentido, las encontramos cerca de fruta madura, basurero, desagües, macetas húmedas o incluso lugares donde hay pérdida de agua.

Además de ser molestas, estas mosquitas pueden contaminar alimentos al entrar en contacto con ellos. Por este motivo, la mejor prevención siempre es mantener limpia la cocina y evitar que queden restos de comida o fruta.

Las moscas de la fruta depositan sus huevos en la parte madura del alimento. Foto: Shutterstock El truco para mantener alejadas las mosquitas Un truco casero muy utilizado para combatirlas consiste en preparar una mezcla de agua, azúcar morena, jabón líquido y vinagre de manzana. El aroma del vinagre y el azúcar atrae a las mosquitas hacia el recipiente, mientras que el jabón hace que la superficie del líquido sea más difícil de atravesar. De esta manera, las mosquitas pueden quedar atrapadas en la preparación.