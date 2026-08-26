Poner café molido en la heladera: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El café molido se consolida como una solución práctica y económica para absorber olores indeseados dentro de la heladera y prolongar la frescura.

El café neutraliza los malos olores de la heladera y complementa la limpieza. Foto: Shutterstock

La heladera puede acumular malos olores por diferentes motivos, desde alimentos que llevan varios días guardados hasta recipientes que no quedaron bien cerrados. Para combatirlos, existe un sencillo truco casero que se puede probar con un producto que muchas personas ya tienen en la alacena: café molido.

Para qué sirve poner café molido en la heladera El café molido puede ayudar a disimular y reducir los malos olores que quedan dentro de la heladera. Su aroma intenso permite neutralizar parte de los olores desagradables y dejar un ambiente más fresco, especialmente cuando se trata de aromas provenientes de distintos alimentos.

Poner en práctica este truco es sencillo. Solo hay que colocar una pequeña cantidad de café molido seco en una taza, recipiente pequeño o bowl y dejarlo dentro de la heladera. La idea es que permanezca allí durante varios días.

El café es un excelente aliado para mejorar el aroma de la heladera. Foto: Archivo Cómo prevenir el mal olor en la heladera Para evitar que aparezcan malos olores, es importante una limpieza frecuente de la heladera y revisar los alimentos que están guardados. También conviene conservar cada producto en recipientes bien cerrados y retirar rápidamente cualquier alimento vencido o que presente signos de deterioro.