La peor pareja para Capricornio, Virgo y Tauro: sufren cuando se enamoran
La pareja más incompatible para los signos de tierra Capricornio, Virgo y Tauro y por qué al principio se atraen tanto.
El amor no siempre funciona con todos. A veces te enganchas con alguien que parece perfecto al principio, pero termina siendo una pesadilla total para tu paciencia. Si eres de un signo de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro, sabes muy bien lo que buscas y lo que no vas a aguantar jamás.
Los signos que chocan directo con Capri, Virgo y Tauro
Tauro necesita tranquilidad total cuando se enamora. Tú buscas estabilidad y una relación que se sienta segura desde el primer día para poder soltarte con ganas. Por eso Acuario suele ser tu peor opción porque pide una libertad que tú simplemente no entiendes.
Tú necesitas echar raíces firmes mientras Acuario solo quiere volar libre. Ese choque de ideas despierta tu carácter fuerte y la convivencia se vuelve una lucha de nunca acabar. Lo que empieza con curiosidad termina en una frustración muy pesada para ambos.
Virgo necesita a alguien en quien confiar a ciegas siempre. Para ti la palabra vale mucho y la falta de coherencia en una persona te quita la paz por completo. Ahí es donde Sagitario entra como tu peor pareja aunque al inicio te llame la atención.
Su espontaneidad te saca un rato de la rutina y eso te divierte al principio. El problema viene después cuando esa falta de estructura se convierte en un desorden que no soportas. Tú pides compromisos reales y Sagitario solo busca vivir el momento sin pensar tanto.
Capricornio tarda bastante tiempo en abrir su corazón con alguien. Tú necesitas seguridad, ver acciones claras y saber exactamente hacia dónde va la relación que estás construyendo. Por esta razón Géminis se convierte en una opción bastante mala para tu vida amorosa.
Al comienzo Géminis te fascina porque es muy divertido y tiene mucha conversación. Pero con el tiempo su forma de ser tan cambiante te genera demasiada duda sobre lo que siente. Necesitas estabilidad pura y Géminis se aburre muy rápido de las rutinas fijas.