El jugo que desinflama el vientre, embellece la piel y te da energía

Este jugo renovador tiene ingredientes baratos que consigues en cualquier mercado cerca de casa. Limpia y da energía.

El jugo natural que te ayuda a tener un vientre plano . Foto: Pexels

Tu cuerpo cambia cuando lo alimentas bien. No necesitas gastar en tratamientos raros para verte y sentirte con más vida cada mañana. La solución casi siempre está en lo que comes y bebes y este jugo es un remedio natural.

La combinación de remolacha y limón es potente. Foto: Archivo El cambio que notas en tu piel y en tu energía día a día Tomar este licuado todos los días te cambia la cara por completo. Te miras al espejo después de una semana y notas la diferencia en el brillo de la piel y en la fuerza de tu cabello.

La preparación es fácil y no te quita nada de tiempo. Solo necesitas tres remolachas frescas, tres zanahorias bien lavadas, el jugo de un limón y un trozo pequeño de jengibre. Metes todo junto a la licuadora con un poco de agua y lo procesas bien.

El jugo de remolacha y zanahoria posee diversos beneficios para el cuerpo Foto: Shutterstock Este jugo reúne nutrientes que trabajan rápido en el organismo. La remolacha limpia la sangre y mejora la circulación en la cara. La zanahoria aporta vitaminas que reparan la piel desgastada y cuidan tu vista.