Dónde poner el potus en casa para que crezca rápido y con hojas gigantes

La llegada de la primavera marca el momento ideal para potenciar el desarrollo del potus. Claves de ubicación y el truco definitivo para que luzca frondoso.

El potus ( Epipremnum aureum) es una de las plantas de interior infaltables en el hogar y, de cara a la primavera, atraviesa el momento ideal para que crezca como nunca antes. Aunque se destaca por ser una especie resistente que no requiere de cuidados complejos, ubicarla en los rincones adecuados de la casa marca la diferencia para que se desarrolle mucho más saludable y vigorosa.

La ubicación ideal: luz indirecta y buena humedad Al ser una planta originaria de selvas tropicales y húmedas, lo ideal es recrear las condiciones de su hábitat natural. Para lograrlo, el lugar elegido dentro del hogar debe cumplir con tres requisitos fundamentales: