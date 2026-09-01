Dónde poner el potus en casa para que crezca rápido y con hojas gigantes
La llegada de la primavera marca el momento ideal para potenciar el desarrollo del potus. Claves de ubicación y el truco definitivo para que luzca frondoso.
El potus ( Epipremnum aureum) es una de las plantas de interior infaltables en el hogar y, de cara a la primavera, atraviesa el momento ideal para que crezca como nunca antes. Aunque se destaca por ser una especie resistente que no requiere de cuidados complejos, ubicarla en los rincones adecuados de la casa marca la diferencia para que se desarrolle mucho más saludable y vigorosa.
La ubicación ideal: luz indirecta y buena humedad
Al ser una planta originaria de selvas tropicales y húmedas, lo ideal es recrear las condiciones de su hábitat natural. Para lograrlo, el lugar elegido dentro del hogar debe cumplir con tres requisitos fundamentales:
Cerca de una ventana con luz natural: no debe recibir sol directo, pero sí necesita muchísima claridad. El sol directo del mediodía debe evitarse a toda costa, ya que quema sus hojas.
El baño o la cocina: ambos ambientes suelen concentrar las condiciones que esta planta adora: la humedad ambiental. Un baño con ventana por donde ingrese buena luz o una cocina bien aireada pueden convertirse en el espacio perfecto para su desarrollo.
Ambientes cálidos y sin corrientes de aire: Se desarrolla en su máximo esplendor con temperaturas que oscilan entre los 18 °C y los 26 °C. Es fundamental mantenerlo alejado de estufas, radiadores o del flujo directo del aire acondicionado.
El secreto para que saque hojas gigantes: hacer que trepe
Aunque habitualmente los amantes de la jardinería lo utilizan como planta colgante para adornar repisas o bibliotecas, el potus en estado salvaje es en realidad una especie trepadora. En este sentido, si se coloca un tutor de musgo, se pueden guiar las ramas de forma vertical, estimulando el desarrollo de hojas significativamente más grandes y fuertes.