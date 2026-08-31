La planta de hojas verdes y blancas que es perfecta para espacios pequeños

En un escritorio, una biblioteca o una repisa angosta, el potus N’Joy es una planta que puede sumar vegetación sin ocupar demasiado lugar. Su porte compacto y sus hojas de tonos verdes, blancos y crema explican su presencia cada vez más habitual en interiores, aunque conservar ese aspecto requiere prestar atención a ciertos cuidados básicos.

Esta variedad de Epipremnum aureum surgió de un programa de selección realizado en la India. Según su patente botánica estadounidense, fue descubierta en 2002 cerca de Mumbai a partir de una mutación natural entre ejemplares derivados de Marble Queen. Sus entrenudos cortos, hojas pequeñas y patrón definido de variegación le dieron una apariencia más densa que la de otros potus.

La ubicación que ayuda a conservar sus colores La iluminación es determinante para que el N’Joy mantenga el contraste de sus hojas. Necesita un ambiente luminoso, pero sin exposición directa al sol, que puede quemar las áreas más claras. Una ventana con cortina translúcida o un sitio cercano a una abertura suele ofrecer buenas condiciones. Si queda en una zona oscura, el crecimiento puede debilitarse y los nuevos brotes podrían presentar una proporción mayor de verde. La Royal Horticultural Society recomienda para los Epipremnum una temperatura de entre 18 y 30 °C, lejos de corrientes frías y fuentes directas de calor.

El riego, en cambio, no debe responder a un calendario fijo. Antes de agregar agua, conviene tocar el sustrato y comprobar que la capa superior haya comenzado a secarse. Luego se puede regar de manera abundante hasta que el excedente salga por los orificios inferiores. Dejar líquido acumulado en el plato o mantener la tierra constantemente húmeda favorece la pudrición de las raíces. La frecuencia cambiará según la estación, la temperatura, el tamaño de la maceta y la cantidad de luz disponible.

Con este método de casero de enraizamiento, podrás tener varios potus en tu hogar Foto: Shutterstock Sustrato, abono y señales de alerta Una mezcla aireada y con buen drenaje reduce el riesgo de encharcamiento. La maceta debe tener agujeros en la base y no ser excesivamente grande, porque un volumen innecesario de tierra tarda más en secarse. Durante la etapa de crecimiento puede aplicarse fertilizante para plantas de interior, siempre de acuerdo con la dosis indicada por el fabricante. También ayuda limpiar las hojas con un paño húmedo para retirar el polvo. La Universidad de Clemson advierte que el exceso de agua suele causar hojas amarillas, mientras que la luz intensa o la baja humedad pueden provocar bordes secos y manchas.